দাম কমার শীর্ষে বিআইএফসি

সপ্তাহের শেষ দিন আজ বৃহস্পতিবার দেশের প্রধান শেয়ারবাজার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের (ডিএসই) লেনদেন কমলেও সূচক বেড়েছে। আজ প্রধান সূচক ডিএসইএক্সসহ তিনটি সূচকের মধ্যে দুটি সূচক বেড়েছে আর কমেছে একটি।
আজও ডিএসইর লেনদেন ছিল ৪০০ কোটি টাকার ঘরে। আজ লেনদেন হয়েছে মোট ৪৪৪ দশমিক ৫০ কোটি টাকার। গতকাল বুধবার লেনদেন হয়েছে ৪৮৭ দশমিক ৬২ কোটি টাকার।
আজ লেনদেন শেষে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের সূচক ডিএসইএক্স বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৫ হাজার ১১৯ দশমিক ৪১ পয়েন্টে। গত দিনের তুলনায় সূচকটি বেড়েছে ২ দশমিক ৯০ পয়েন্ট বা শূন্য দশমিক শূন্য ৫ শতাংশ। ডিএসইএস নেমেছে ১ হাজার ৮৬ দশমিক ২৯ পয়েন্টে। আজ কমেছে ৫ দশমিক শূন্য ৪ পয়েন্ট বা শূন্য দশমিক ৪৬ শতাংশ। এ ছাড়া শীর্ষ ৩০টি কোম্পানি নিয়ে গঠিত ডিএস৩০ সূচকের মান বেড়ে হয়েছে ১ হাজার ৯৬৭ দশমিক শূন্য ৯১ পয়েন্ট। সূচকটি বেড়েছে শূন্য দশমিক ৮৬ পয়েন্ট বা শূন্য দশমিক শূন্য ৪ শতাংশ।
আজ দিন শেষে দাম বেড়েছে ১৫৪টি কোম্পানির শেয়ারের। দাম কমেছে ১৭৯টি কোম্পানির এবং অপরিবর্তিত আছে ৬৫টি কোম্পানির। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটের তথ্য অনুসারে, আজ ঢাকার শেয়ারবাজারে মূল্যহ্রাসের শীর্ষে আছে বিআইএফসি।
আজ মূল্যহ্রাসের শীর্ষে আছে বাংলাদেশ ইন্ডাস্ট্রিয়াল ফাইন্যান্স কোম্পানি। আজ এই কোম্পানির শেয়ারের দাম ১০ শতাংশ কমে ২ দশমিক ৭০ টাকায় নেমে এসেছে। গতকাল এই শেয়ারের দাম ছিল ৩ টাকা।
মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ দ্বিতীয় স্থানে আছে ইন্টারন্যাশনাল লিজিং অ্যান্ড ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস লিমিটেড। আজ এই শেয়ারের দাম কমেছে ৮ দশমিক ৩৩ শতাংশ। গতকাল এই কোম্পানির শেয়ারের দাম ছিল ১ দশমিক ২০ টাকা। আজ দাম কমে হয়েছে ১ দশমিক ১০ টাকা।
মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ তৃতীয় স্থানে আছে খান ব্রাদার্স। আজ এই শেয়ারের দাম কমেছে ৭ দশমিক ৮৬ শতাংশ। গতকাল দিন শেষে কোম্পানিটির শেয়ারের দাম ছিল ১২৩ দশমিক ৩০ টাকা। আজ দাম কমে হয়েছে ১১৩ দশমিক ৬০ টাকা।
আজ মূল্যহ্রাসের দিক থেকে চতুর্থ স্থানে আছে রিজেন্ট টেক্সটাইল। আজ এই শেয়ারের দাম কমেছে ৬ দশমিক ৮৯ শতাংশ। গতকাল এই কোম্পানির শেয়ারের দাম ছিল ২ দশমিক ৯০ টাকা। আজ দিন শেষে শেয়ারটির দাম কমে হয়েছে ২ দশমিক ৭ টাকা।
আজ মূল্যহ্রাসের দিক থেকে পঞ্চম স্থানে আছে সিভিও পেট্রোকেমিক্যাল। আজ এই কোম্পানির শেয়ারের দাম কমেছে ৫ দশমিক ৪৯ শতাংশ। গতকাল শেয়ারটির দাম ছিল ১৯৪ দশমিক ৯০ টাকা। আজ দিন শেষে কোম্পানিটির শেয়ারের দাম কমে হয়েছে ১৮৪ দশমিক ২০ টাকা।