শেয়ারের মূল্যবৃদ্ধিতে শীর্ষ পাঁচ কোম্পানি

আজ রোববার চলতি সপ্তাহের প্রথম কার্যদিবস। শেয়ারবাজারের লেনদেন শেষ হয়েছে। কয়েক দিন ধরেই ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের (ডিএসই) লেনদেনে ঊর্ধ্বগতি দেখা যাচ্ছে। আজ লেনদেন ১ হাজার ২০০ কোটি টাকা ছাড়িয়ে গেছে। আজ লেনদেন হয়েছে ১ হাজার ২০০ দশমিক ৬২ কোটি টাকার বেশি। আজ ঢাকার শেয়ারবাজারের তিনটি সূচকের মধ্যে দুটি সূচকই ছিল ঊর্ধ্বমুখী।
আজ দাম বেড়েছে ১৮৪টি কোম্পানির শেয়ারের এবং দাম কমেছে ১৯০টি কোম্পানির শেয়ারের। সেই সঙ্গে অপরিবর্তিত আছে ২৬টি কোম্পানির শেয়ারের দাম। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের তথ্য অনুসারে, আজ ঢাকার শেয়ারবাজারে মূল্যবৃদ্ধির শীর্ষে আছে আলিফ ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড।
আজ মূল্যবৃদ্ধির শীর্ষে আছে আলিফ ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডের শেয়ার। আজ এই শেয়ারের দাম বেড়েছে ৯ দশমিক ৯৬ শতাংশ বা ৫ দশমিক ৩০ টাকা। গত বৃহস্পতিবার এই কোম্পানির শেয়ারের দাম ছিল ৫৩ দশমিক ২০ টাকা। আজ দিন শেষে দাম বেড়ে হয়েছে ৫৮ দশমিক ৫০ টাকা।
মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ দ্বিতীয় স্থানে আছে ইনফরমেশন সার্ভিসেস নেটওয়ার্ক। আজ এই কোম্পানির শেয়ারের দাম বেড়েছে ৯ দশমিক ৯১ শতাংশ বা ৭ দশমিক ২০ টাকা। বৃহস্পতিবার এই কোম্পানির শেয়ারের দাম ছিল ৭২ দশমিক ৬০ টাকা। আজ দিন শেষে দাম বেড়ে হয়েছে ৭৯ দশমিক ৮০ টাকা।
মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ তৃতীয় স্থানে থাকা প্যারামাউন্ট টেক্সটাইলের শেয়ারের দাম বেড়েছে ৯ দশমিক ৯১ শতাংশ বা ৪ দশমিক ৭০ টাকা। বৃহস্পতিবার দিন শেষে কোম্পানিটির শেয়ারের দাম ছিল ৪৭ দশমিক ৪০ টাকা। আজ দাম বেড়ে হয়েছে ৫২ দশমিক ১০ টাকা।
মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ চতুর্থ স্থানে আছে ক্রিস্টাল ইনস্যুরেন্স। আজ এই কোম্পানির শেয়ারের দাম বেড়েছে ৯ দশমিক ৯০ শতাংশ বা ৫ দশমিক ১০ টাকা। সর্বশেষ কার্যদিবসে কোম্পানিটির শেয়ারের দাম ছিল ৫১ দশমিক ৫০ টাকা। আজ দাম বেড়ে হয়েছে ৫৬ দশমিক ৬০ টাকা।
মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ পঞ্চম স্থানে থাকা মালেক স্পিনিংয়ের শেয়ারের দাম বেড়েছে ৯ দশমিক ৮৩ শতাংশ বা ৩ টাকা। সর্বশেষ কার্যদিবসে কোম্পানিটির শেয়ারের দাম ছিল ৩০ দশমিক ৫০ টাকা। আজ দাম বেড়ে হয়েছে ৩৩ দশমিক ৫০ টাকা।