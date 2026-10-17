ক্যানসারের ওষুধ উৎপাদন বাড়াতে নতুন কারখানা করবে বীকন ফার্মা

ক্যানসারের ওষুধ উৎপাদন বাড়াতে নতুন কারখানা করবে বীকন ফার্মা
ক্যানসারের ওষুধের উৎপাদন বাড়াতে নতুন কারখানা করবে বীকন ফার্মা। এ জন্য কোম্পানিটি নতুন করে ২৫০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করবে। সম্প্রতি কোম্পানিটির পরিচালনা পর্ষদের সভায় এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। শেয়ারবাজারে তালিকাভুক্ত কোম্পানি হিসেবে পর্ষদ সভায় নেওয়া গুরুত্বপূর্ণ এ সিদ্ধান্তের কথা শেয়ারধারীদের জানানো হয়। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (ডিএসই) ও চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জের (সিএসই) ওয়েবসাইটের মাধ্যমে কোম্পানিটি এ তথ্য বিনিয়োগকারীদের জানিয়েছে।
গত জুনে সমাপ্ত ২০২৫–২৬ অর্থবছরের আর্থিক হিসাবে চূড়ান্ত করতে গত বৃহস্পতিবার পর্ষদ সভা করে বীকন ফার্মা। সেই সভায় নতুন বিনিয়োগের এ সিদ্ধান্ত হয়। ক্যানসারের ওষুধ উৎপাদনের জন্য দেশে সুপরিচিত বীকন ফার্মা। কোম্পানিটি জানিয়েছে, নতুন কারখানা বা দ্বিতীয় ইউনিট চালু হলে তাতে কোম্পানিটির ক্যানসারের ট্যাবলেট উৎপাদন সক্ষমতা বেড়ে ৩৮ কোটিতে উন্নীত হবে। এ ছাড়া ক্যাপসুল উৎপাদনক্ষমতা বেড়ে ২১ কোটি ১০ লাখে, ভায়াল ইনজেকশন উৎপাদনের সক্ষমতা বেড়ে দাঁড়াবে ২ কোটিতে। ফলে নতুন কারখানাটি চালু হলে তাতে ব্যবসায় ইতিবাচক প্রভাব পড়বে বলে মনে করছে কোম্পানিটি। নতুন ইউনিট স্থাপনের পাশাপাশি বিশ্ববাজারে রপ্তানি বাড়াতে ওষুধের মান গবেষণা ও উন্নয়ন সক্ষমতা বাড়ানোরও উদ্যোগ নিয়েছে বীকন।
এদিকে বৃহস্পতিবারের সভায় গত অর্থবছরের আর্থিক প্রতিবেদনও চূড়ান্ত করা হয়। কোম্পানির দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, গত অর্থবছর শেষে বীকনের মুনাফা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৯৪ কোটি টাকা। এর আগের বছর কোম্পানিটি মুনাফা করেছিল প্রায় ৯৫ কোটি টাকা। সেই হিসাবে এক বছরের ব্যবধানে কোম্পানিটির মুনাফা বেড়েছে ৯৯ কোটি টাকা বা ১০৫ শতাংশ। মুনাফা বাড়লেও বছর শেষে লভ্যাংশ কমে গেছে বীকনের। গত অর্থবছরের জন্য কোম্পানিটি ১১ শতাংশ নগদ লভ্যাংশ ঘোষণা করেছে। তার আগের অর্থবছরে যার পরিমাণ ছিল ২১ শতাংশ। সেই হিসাবে মুনাফা বেড়ে দ্বিগুণের বেশি হলেও লভ্যাংশ কমেছে ১০ শতাংশ।
কোম্পানিটি গত অর্থবছরের জন্য যে লভ্যাংশ ঘোষণা করেছে, তাতে লভ্যাংশ বাবদ কোম্পানিটিকে বিতরণ করতে হবে প্রায় সাড়ে ২৫ কোটি টাকা। যার বড় অংশই পাবেন কোম্পানিটির উদ্যোক্তা–পরিচালক ও প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীরা। কারণ, তাঁদের হাতেই রয়েছে কোম্পানিটির শেয়ারের বড় অংশ।
২০০৬ সালে যাত্রা শুরু করা বীকন ফার্মা ২০১০ সালে শেয়ারবাজারে তালিকাভুক্ত হয়। ময়মনসিংহের ভালুকায় কোম্পানিটির কারখানা। গতকাল শনিবার প্রধান শেয়ারবাজার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে (ডিএসই) কোম্পানিটির শেয়ারের বাজারমূল্য ছিল ৯৮ টাকা। এদিন ঢাকার বাজারে এটির শেয়ারের দাম ৩ টাকা ৪০ পয়সা বা সোয়া ৩ শতাংশের বেশি কমেছে।