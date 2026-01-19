শেয়ারবাজার

আজ শেয়ারের মূল্যবৃদ্ধির শীর্ষে খান ব্রাদার্স

বাণিজ্য ডেস্ক

আজ সোমবার সপ্তাহের দ্বিতীয় কার্যদিবসে দেশের প্রধান শেয়ারবাজার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে (ডিএসই) লেনদেন ও সূচক— উভয়ই বেড়েছে। প্রধান সূচক ডিএসইএক্সসহ তিনটি সূচকই ছিল ঊর্ধ্বমুখী।

আজ ডিএসইতে লেনদেন হয়েছে ৫৯৩ কোটি ৪০ লাখ টাকার। গতকাল লেনদেন হয়েছে ৪৭৪ কোটি ০৯ লাখ টাকার। গত বৃহস্পতিবার লেনদেন হয়েছে ৩৭৯ কোটি ৮০ লাখ টাকার। অর্থাৎ চলতি সপ্তাহের প্রথম দুই দিনেই লেনদেন বেড়েছে।

আজ লেনদেন শেষে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের প্রধান সূচক ডিএসইএক্স বেড়ে হয়েছে ৫ হাজার ৯১ দশমিক ৬৭ পয়েন্ট। গতকালের তুলনায় সূচকটি বেড়েছে ৫৬ দশমিক ৪৮ পয়েন্ট বা ১ দশমিক ১২ শতাংশ। দ্বিতীয় সূচক ডিএসইএস বেড়ে হয়েছে ১ হাজার ২৩ দশমিক ৫৫ পয়েন্ট। আজ এই সূচক ১৫ দশমিক ১৬ পয়েন্ট বা ১ দশমিক ৪০ শতাংশ বেড়েছে। শীর্ষ ৩০টি কোম্পানি নিয়ে গঠিত ডিএস৩০ সূচক বেড়ে হয়েছে ১ হাজার ৯৬৪ দশমিক ৯৩ পয়েন্ট। সূচকটি বেড়েছে ২৫ দশমিক ৭৯ পয়েন্ট বা ১ দশমিক ৩৩ শতাংশ।

আজ দিন শেষে দাম বেড়েছে ২৬৮টি কোম্পানির শেয়ারের। পাশাপাশি দাম কমেছে ৭২টির এবং অপরিবর্তিত আছে ৫৪টি কোম্পানির শেয়ারের। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটের তথ্য অনুসারে, আজ মূল্যবৃদ্ধির শীর্ষে আছে অ্যাপেক্স ট্যানারি।

খান ব্রাদার্স

মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ প্রথম স্থানে আছে খান ব্রাদার্স। গতকাল এই শেয়ারের দাম ছিল ৪৪ টাকা ৪০ পয়সা। আজ এই কোম্পানির শেয়ারের দাম বেড়ে হয়েছে ৪৮ টাকা ৮০ পয়সা। আজ দাম বেড়েছে ৯ দশমিক ৯০ শতাংশ।

রিপাবলিক ইনস্যুরেন্স

ডিএসইর ওয়েবসাইটের তথ্য অনুসারে, মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ দ্বিতীয় স্থানে আছে রিপাবলিক ইনস্যুরেন্স। গতকাল এই শেয়ারের দাম ছিল ৩০ টাকা ৪০ পয়সা। আজ দাম বেড়ে হয়েছে ৩৩ টাকা ৪০ পয়সা, দাম বেড়েছে ৯ দশমিক ৮৬ শতাংশ।

এল আর গ্লোবাল

মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ তৃতীয় স্থানে আছে এল আর গ্লোবাল ফার্স্ট মিউচুয়াল ফান্ড। আজ এই ইউনিটের দাম বেড়েছে ৭ দশমিক ১৪ শতাংশ। গতকাল দাম ছিল ২ টাকা ৮০ পয়সা, আজ দিন শেষে দাম বেড়ে হয়েছে ৩ টাকা।

এসইএমএল আইবিবিএল

মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ চতুর্থ স্থানে আছে এসইএমএল আইবিবিএল। আজ এই শেয়ারের দাম বেড়েছে ৭ দশমিক ০১ শতাংশ। গতকাল এই শেয়ারের দাম ছিল ৫ টাকা ৭০ পয়সা, আজ দিন শেষে দাম বেড়ে হয়েছে ৬ টাকা ১০ পয়সা।

এশিয়াটিক ল্যাব

মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ পঞ্চম স্থানে আছে এশিয়াটিক ল্যাব। আজ এই শেয়ারের দাম বেড়েছে ৬ দশমিক ৪৪ শতাংশ। গতকাল দিন শেষে এই শেয়ারের দাম ছিল ৪৮ টাকা ১০ পয়সা, আজ দাম বেড়ে হয়েছে ৫১ টাকা ২০ পয়সা।

