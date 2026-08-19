শেয়ারবাজার

ফেডারেল ইনস্যুরেন্সের ১০ শতাংশ নগদ লভ্যাংশ অনুমোদন

বাণিজ্য ডেস্ক
সম্প্রতি ফেডারেল ইনস্যুরেন্সের চেয়ারম্যান এনামুল হকের সভাপতিত্বে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে অনুষ্ঠিত কোম্পানির ৩৮তম বার্ষিক সাধারণ সভায় ভাইস চেয়ারম্যান ইলিয়াস সিদ্দিকীসহ বিভিন্ন কমিটির চেয়ারম্যান; সহকারী ব্যবস্থাপনা পরিচালক শেখ মোহাম্মদ আনোয়ার উদ্দিন ও ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেনছবি: ফেডারেল ইনস্যুরেন্স।

ফেডারেল ইনস্যুরেন্স পিএলসির ৩৮তম বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) সম্প্রতি ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে অনুষ্ঠিত হয়েছে। এতে কোম্পানির ২০২৫ সালের বার্ষিক হিসাব ও শেয়ারহোল্ডারদের জন্য ১০ শতাংশ নগদ লভ্যাংশ অনুমোদন করা হয়।

কোম্পানির চেয়ারম্যান এনামুল হকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ সভায় ভাইস চেয়ারম্যান ইলিয়াস সিদ্দিকী; নির্বাহী কমিটির চেয়ারম্যান জয়নুল আবেদীন জামাল; অডিট কমিটি ও ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কমিটির চেয়ারম্যান মো. গিয়াস উদ্দিন; বিনিয়োগ কমিটির চেয়ারম্যান আবেদা আক্তার; মনোনয়ন ও পারিশ্রমিক কমিটি এবং গ্রাহক সুরক্ষা ও অভিযোগ প্রতিকার কমিটির চেয়ারম্যান মো. মাহফুজুর রহমান; সহকারী ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও কোম্পানি সচিব শেখ মোহাম্মদ আনোয়ার উদ্দিন প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

এ ছাড়া কোম্পানির পরিচালক মোরশেদুল শফি, খাদিজাতুল আনোয়ার, তাহরির নাওয়াজ, তৌফিকুল ইসলাম চৌধুরী, তৌহিদুল আলম, মমতাজ বেগম, রাকিবুল হক, হাসিনা বানু, আবরারুল হক ও জিয়া উদ্দিন; বিকল্প পরিচালক সৈয়দ আমজাদ হোসেন ও রাশেদা বেগম; মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক এ এম এম মহিউদ্দিন চৌধুরী এবং সিএফও মাসুদ হোসাইনসহ ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা সভায় উপস্থিত ছিলেন।

সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, ফেডারেল ইনস্যুরেন্সের ২০২৬-২৭ অর্থবছরের জন্য মর্যাদাপূর্ণ ক্রেডিট রেটিং ‘এএএ’ অর্জনে শেয়ারহোল্ডাররা সন্তোষ প্রকাশ করেছেন। এ ছাড়া ইউক্রেন-রাশিয়া ও ইসরায়েল-হামাস যুদ্ধ, রাজনৈতিক অস্থিরতা, ইরান-আমেরিকা-ইসরায়েল যুদ্ধ এবং কোভিড-১৯ পরবর্তী বৈশ্বিক মন্দার প্রভাব সত্ত্বেও কোম্পানি ধারাবাহিকভাবে নগদ লভ্যাংশ দেওয়ায় শেয়ারহোল্ডাররা সন্তোষ প্রকাশ করেন।

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