সবচেয়ে বেশি দাম বেড়েছে রূপালী লাইফ ইন্স্যুরেন্সের

সপ্তাহের পঞ্চম ও শেষ কার্যদিবস আজ বৃহস্পতিবার দেশের প্রধান শেয়ারবাজার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের (ডিএসই) মূল্যসূচক ও লেনদেন দুটিই আগের দিনের চেয়ে কমেছে।
এর আগে কয়েক দিন ধরেই ডিএসইতে লেনদেন ও সূচকে ঊর্ধ্বগতি দেখা গেছে।
ডিএসইতে আজ মোট ১ হাজার ৩৩৮ কোটি টাকার বেশি লেনদেন হয়েছে, যা আগের দিন বুধবার ছিল ১ হাজার ৩৯৭ কোটি ৫৭ লাখ টাকা। আজ ডিএসইর তিনটি মূল্যসূচকের সব কটিই ছিল নিম্নমুখী। এর মধ্যে প্রধান সূচক ডিএসইএক্স ১৭ দশমিক ৩৪ পয়েন্ট বা শূন্য দশমিক ৩১ শতাংশ কমে ৫ হাজার ৬১৪ দশমিক ২৮ পয়েন্টে নেমেছে। এ ছাড়া ডিএসইএস ৩ দশমিক ৬৩ পয়েন্ট কমে ১ হাজার ২৩০ পয়েন্টে এবং নির্বাচিত ভালো শেয়ারগুলোর সূচক ডিএস৩০ ১৩ পয়েন্ট কমে ২ হাজার ১৮২ দশমিক ৭৬ পয়েন্টে নেমে এসেছে।
আজ ডিএসইতে দাম বেড়েছে ১৭৫টি কোম্পানির শেয়ারের এবং কমেছে ১৪৫টি কোম্পানির শেয়ারের। অপরিবর্তিত থাকে ৭২টি কোম্পানির শেয়ারের দাম। আজ লেনদেনে বিমা কোম্পানির দাপট দেখা গেছে। মূল্যবৃদ্ধিতে শীর্ষ পাঁচ কোম্পানির মধ্যে তিনটিই বিমা খাতের। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটের তথ্য অনুসারে, আজ ঢাকার শেয়ারবাজারে মূল্যবৃদ্ধির শীর্ষে অবস্থান করে রূপালী লাইফ ইন্স্যুরেন্স।
আজ মূল্যবৃদ্ধির শীর্ষস্থানে অবস্থান করে রূপালী লাইফ ইনস্যুরেন্স কোম্পানি। এই কোম্পানির শেয়ারের দাম ৯ দশমিক ৯৮ শতাংশ বা ৯ দশমিক ৫০ টাকা বেড়ে ১০৪ দশমিক ৬০ টাকায় উঠেছে। গতকাল বুধবার কোম্পানিটির শেয়ারের দাম ছিল ৯৫ দশমিক ১ টাকা।
মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ দ্বিতীয় স্থান পায় প্রগতি লাইফ ইনস্যুরেন্স। এই কোম্পানির শেয়ারের দাম বেড়েছে ৯ দশমিক ৯৭ শতাংশ বা ১৬ দশমিক ৭০ টাকা। গতকাল এই কোম্পানির শেয়ারের দাম ছিল ১৬৭ দশমিক ৪০ টাকা, যা আজ বেড়ে হয়েছে ১৮৪ দশমিক ১০ টাকা।
আজ তৃতীয় সর্বোচ্চ দাম বেড়েছে ইনটেকের শেয়ারের। এই শেয়ারের দাম বেড়েছে ৯ দশমিক ৯৫ শতাংশ বা ৪ দশমিক ১০ টাকা। গতকাল কোম্পানিটির শেয়ারের দাম ছিল ৪১ দশমিক ২০ টাকা। আজ দাম বেড়ে হয়েছে ৪৫ দশমিক ৩০ টাকা।
মূল্যবৃদ্ধিতে চতুর্থ স্থান পেয়েছে ইজেন। আজ এই কোম্পানির শেয়ারের দাম বেড়েছে ৯ দশমিক ৭২ শতাংশ বা ২ দশমিক ৫০ টাকা। গতকাল দিন শেষে কোম্পানিটির শেয়ারের দাম ছিল ২৫ দশমিক ৭০ টাকা। আজ দাম বেড়ে হয়েছে ২৮ দশমিক ২০ টাকা।
সানলাইফ ইনস্যুরেন্সের শেয়ার আজ মূল্যবৃদ্ধিতে পঞ্চম স্থান পায়। এই শেয়ারের দাম বেড়েছে ৯ দশমিক ৫৯ শতাংশ বা ৫ দশমিক ৫০ টাকা। গতকাল শেয়ারটির দাম ছিল ৫৭ দশমিক ৩০ টাকা। আজ দিন শেষে কোম্পানিটির শেয়ারের দাম বেড়ে হয়েছে ৬২ দশমিক ৮০ টাকা।