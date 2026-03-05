শেয়ারবাজার

আজ দাম কমার শীর্ষে ফার্স্ট ফাইন্যান্স

বাণিজ্য ডেস্ক

আজ বৃহস্পতিবার সপ্তাহের পঞ্চম দিন ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে (ডিএসই) সূচক ও লেনদেন উভয়ই কমেছে। তিনটি সূচকের মধ্যে তিনটিরই পতন হয়েছে। আজ লেনদেন হয়েছে ৪৫৯ কোটি ৪২ লাখ টাকার। গতকাল বুধবার লেনদেন হয়েছে ৫৮২ কোটি ৩৭ লাখ টাকার।

আজ দিন শেষে ঢাকার শেয়ারবাজারের প্রধান সূচক ডিএসইএক্স কমে হয়েছে ৫ হাজার ২৪০ দশমিক ৮৩ পয়েন্ট। আগের কর্মদিবসের তুলনায় সূচকটি কমেছে ৮২ দশমিক ১৯ পয়েন্ট বা ১ দশমিক ৫৪ শতাংশ। দ্বিতীয় সূচক ডিএসইএস কমে হয়েছে ১ হাজার ৪৮ দশমিক ৭১ পয়েন্ট। আজ এই সূচক ১৩ দশমিক ৭৮ পয়েন্ট বা ১ দশমিক ২৯ শতাংশ কমেছে। শীর্ষ ৩০টি কোম্পানি নিয়ে গঠিত ডিএস৩০ সূচক কমে হয়েছে ২ হাজার ১১ দশমিক ৫১ পয়েন্ট। সূচকটি কমেছে ৩৩ দশমিক ৮৬ পয়েন্ট বা ১ দশমিক ৬৫ শতাংশ।

আজ দিন শেষে দাম বেড়েছে ৫২টি কোম্পানির শেয়ারের। দাম কমেছে ৩০৮টির এবং অপরিবর্তিত আছে ৩৩টি কোম্পানির শেয়ারের দাম। দেখে নেওয়া যাক, আজ মূল্যবৃদ্ধির শীর্ষে আছে কোন কোম্পানিগুলো।

ফার্স্ট ফাইন্যান্স

মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ প্রথম স্থানে আছে ফার্স্ট ফাইন্যান্স। গতকাল এই শেয়ারের দাম ছিল ৬ টাকা। আজ এই কোম্পানির শেয়ারের দাম কমে হয়েছে ৫ টাকা ৪০ পয়সা। আজ দাম কমেছে ১০ শতাংশ।

প্রাইম ফাইন্যান্স

মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ দ্বিতীয় স্থানে আছে প্রাইম ফাইন্যান্স। গতকাল এই শেয়ারের দাম ছিল ৫ টাকা। আজ দাম কমে হয়েছে ৪ টাকা ৬০ পয়সা। আজ দাম কমেছে ৮ শতাংশ।

আইসিবি ইসলামিক

মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ তৃতীয় স্থানে আছে আইসিবি ইসলামিক ব্যাংক। গতকাল এই শেয়ারের দাম ছিল ৩ টাকা ৮০ পয়সা। আজ এই কোম্পানির শেয়ারের দাম কমে হয়েছে ৩ টাকা ৫০ পয়সা। আজ দাম কমেছে ৭ দশমিক ৮৯ শতাংশ।

অ্যাপোলো ইস্পাত

মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ চতুর্থ স্থানে আছে অ্যাপোলো ইস্পাত। গতকাল এই শেয়ারের দাম ছিল ৩ টাকা ৯০ পয়সা। আজ এই কোম্পানির শেয়ারের দাম কমে হয়েছে ৩ টাকা ৬০ পয়সা। আজ দাম কমেছে ৭ দশমিক ৬৯ শতাংশ।

ফার্স্ট বাংলাদেশ

মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ পঞ্চম স্থানে আছে ফার্স্ট বাংলাদেশ ফিক্সড ইনকাম ফান্ড। গতকাল এই ইউনিটের দাম ছিল ২ টাকা ৯০ পয়সা। আজ দাম কমে হয়েছে ২ টাকা ৭০ পয়সা। আজ দাম কমেছে ৬ দশমিক ৮৯ শতাংশ।

