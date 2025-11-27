শেয়ারবাজার

আজ দাম কমার শীর্ষে পিপলস লিজিং

বাণিজ্য ডেস্ক

সপ্তাহের শেষ কার্যদিবস আজ বৃহস্পতিবার দেশের প্রধান শেয়ারবাজার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে (ডিএসই) লেনদেন কমলেও সূচক বেড়েছে। প্রধান সূচক ডিএসইএক্সসহ তিনটি সূচকই ছিল ঊর্ধ্বমুখী।

আজ ডিএসইর লেনদেন ৪০০ কোটি টাকার ঘরে নেমে এসেছে। আজ লেনদেন হয়েছে ৪৩৯ কোটি ৪৪ কোটি টাকার। গতকাল লেনদেন হয়েছিল ৫২৭ কোটি ৮৭ লাখ টাকার। মঙ্গলবার লেনদেন হয়েছিল ৬৩৬ কোটি ৩৮ লাখ টাকার। অর্থাৎ টানা দুই দিন লেনদেন কমেছে।

আজ লেনদেন শেষে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের প্রধান সূচক ডিএসইএক্স বেড়ে হয়েছে ৫ হাজার ২৮ দশমিক ১৪ পয়েন্ট। গতকালের তুলনায় সূচকটি বেড়েছে ১৮ দশমিক ৩৪ পয়েন্ট বা শূন্য দশমিক ৩৬ শতাংশ। দ্বিতীয় সূচক ডিএসইএস বেড়ে হয়েছে ১ হাজার ৫৬ দশমিক ৮৩ পয়েন্ট। আজ এই সূচক ৬ দশমিক ২২ পয়েন্ট বা শূন্য দশমিক ৫৯ শতাংশ বেড়েছে। শীর্ষ ৩০টি কোম্পানি নিয়ে গঠিত ডিএস ৩০ সূচক কমে হয়েছে ১ হাজার ৯৩৪ দশমিক ১০ পয়েন্ট। সূচকটি কমেছে ৭ দশমিক ৬০ পয়েন্ট বা শূন্য দশমিক ৩৯ শতাংশ।

আজ দিন শেষে দাম বেড়েছে ১৭০টি কোম্পানির শেয়ারের। কমেছে ১৩৬টির এবং অপরিবর্তিত আছে ৭৩টি কোম্পানির। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটের তথ্য অনুসারে আজ মূল্যহ্রাসের শীর্ষে আছে পিপলস লিজিং।

পিপলস লিজিং

মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ শীর্ষে আছে পিপলস লিজিং। আজ এই শেয়ারের দাম কমেছে ১০ শতাংশ। গতকাল এই শেয়ারের দাম ছিল ১ টাকা। আজ দাম কমে হয়েছে ৯০ পয়সা।

প্রাইম ফাইন্যান্স

মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ দ্বিতীয় স্থানে আছে প্রাইম ফাইন্যান্স। আজ এই শেয়ারের দাম কমেছে ১০ শতাংশ। গতকাল এই শেয়ারের দাম ছিল ২ টাকা। আজ দাম কমে হয়েছে ১ টাকা ৮০ পয়সা।

ফারইস্ট ফাইন্যান্স

মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ তৃতীয় স্থানে আছে ফারইস্ট ফাইন্যান্স। আজ এই শেয়ারের দাম কমেছে ৯ দশমিক শূন্য ৯ শতাংশ। গতকাল দিন শেষে এই কোম্পানির শেয়ারের দাম ছিল ১ টাকা ১০ পয়সা। আজ দাম কমে হয়েছে ১ টাকা।

প্রিমিয়ার লিজিং

মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ চতুর্থ স্থানে আছে প্রিমিয়ার লিজিং। আজ এই শেয়ারের দাম কমেছে ৯ দশমিক শূন্য ৯ শতাংশ। গতকাল দিন শেষে এই কোম্পানির শেয়ারের দাম ছিল ১ টাকা ১০ পয়সা। আজ দাম কমে হয়েছে ১ টাকা।

ইন্টারন্যাশনাল লিজিং

মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ পঞ্চম স্থানে আছে ইন্টারন্যাশনাল লিজিং। আজ এই শেয়ারের দাম কমেছে ৮ দশমিক ৩৩ শতাংশ। গতকাল শেয়ারটির দাম ছিল ১ টাকা ২০ পয়সা। আজ দিন শেষে কোম্পানিটির শেয়ারের দাম কমে হয়েছে ১ টাকা ১০ পয়সা।

