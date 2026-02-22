মূল্যবৃদ্ধির শীর্ষে সোনারগাঁও টেক্সটাইল

আজ রোববার সপ্তাহের প্রথম দিন ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে (ডিএসই) সূচক ও লেনদেন—উভয়েরই উত্থান হয়েছে। আজ লেনদেন হয়েছে ৫৬৮ কোটি ৮ লাখ টাকার। গত বৃহস্পতিবার লেনদেন হয়েছে ৫৫৯ কোটি ৯৯ লাখ টাকার।
গত সপ্তাহে টানা কয়েক দিন সূচকের পতন হয়েছে। আজ লেনদেন শেষে ঢাকার শেয়ারবাজারের প্রধান সূচক ডিএসইএক্স বেড়ে হয়েছে ৫ হাজার ৪৬৭ দশমিক ৮৪ পয়েন্ট। আগের কর্মদিবসের তুলনায় সূচকটি বেড়েছে ১ দশমিক ৯১ পয়েন্ট বা শূন্য দশমিক শূন্য ৩ শতাংশ। দ্বিতীয় সূচক ডিএসইএস কমে হয়েছে ১ হাজার ৯৪ দশমিক ৭৯ পয়েন্ট। আজ এই সূচক শূন্য দশমিক ৩০ পয়েন্ট বা শূন্য দশমিক শূন্য ২ শতাংশ কমেছে। শীর্ষ ৩০টি কোম্পানি নিয়ে গঠিত ডিএস৩০ সূচক বেড়ে হয়েছে ২ হাজার ১০৪ দশমিক ১৯ পয়েন্ট। সূচকটি বেড়েছে ৬ দশমিক ৩২ পয়েন্ট বা শূন্য দশমিক ৩০ শতাংশ।
আজ দিন শেষে দাম বেড়েছে ১২৩টি কোম্পানির শেয়ারের। দাম কমেছে ১৯৪টি কোম্পানির শেয়ারের। অপরিবর্তিত আছে ৭১টি কোম্পানির। দেখে নেওয়া যাক, আজ মূল্যবৃদ্ধির শীর্ষে আছে কোন কোম্পানিগুলো।
মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ প্রথম স্থানে আছে সোনারগাঁও টেক্সটাইল। গত বৃহস্পতিবার এই শেয়ারের দাম ছিল ৩৪ টাকা ৪০ পয়সা। আজ এই কোম্পানির শেয়ারের দাম বেড়ে হয়েছে ৩৭ টাকা ৫০ পয়সা। আজ দাম বেড়েছে ৯ দশমিক শূন্য ১ শতাংশ।
মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ দ্বিতীয় স্থানে আছে স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক। গত বৃহস্পতিবার এই শেয়ারের দাম ছিল ৫ টাকা ৪০ পয়সা। আজ এই কোম্পানির শেয়ারের দাম বেড়ে হয়েছে ৫ টাকা ৭০ পয়সা। আজ দাম বেড়েছে ৫ দশমিক ৫৫ শতাংশ।
মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ তৃতীয় স্থানে আছে খান ব্রাদার্স। আজ এই শেয়ারের দাম বেড়েছে ৫ দশমিক ২৫ শতাংশ। গত কার্যদিবসে দাম ছিল ৪৯ টাকা ৫০ পয়সা। আজ দিন শেষে দাম বেড়ে হয়েছে ৫২ টাকা ১০ পয়সা।
মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ চতুর্থ স্থানে আছে আইবিপি। আজ এই শেয়ারের দাম বেড়েছে ৫ দশমিক ২২ শতাংশ। গত কার্যদিবসে এই শেয়ারের দাম ছিল ১৩ টাকা ৪০ পয়সা। আজ দিন শেষে দাম বেড়ে হয়েছে ১৪ টাকা ১০ পয়সা।
মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ পঞ্চম স্থানে আছে এমবিএল ফার্স্ট মিউচুয়াল। আজ এই শেয়ারের দাম বেড়েছে ৫ শতাংশ। গত কার্যদিবসে এই শেয়ারের দাম ছিল ৪ টাকা। আজ দাম বেড়ে হয়েছে ৪ টাকা ২০ পয়সা।