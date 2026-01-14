আজ শেয়ারের মূল্যবৃদ্ধির শীর্ষে বিডি থাই ফুড

আজ বুধবার সপ্তাহের চতুর্থ কার্যদিবসে দেশের প্রধান শেয়ারবাজার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে (ডিএসই) লেনদেন কমলেও সূচক বেড়েছে। প্রধান সূচক ডিএসইএক্সসহ তিনটি সূচকই ছিল ঊর্ধ্বমুখী।
আজ ডিএসইতে লেনদেন হয়েছে ৩৬৯ কোটি ৬৭ লাখ টাকার। গতকাল মঙ্গলবার লেনদেন হয়েছে ৩৮৬ কোটি ৩৪ লাখ টাকার।
গত সোমবার লেনদেন শেষে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের প্রধান সূচক ডিএসইএক্স বেড়ে হয়েছে ৪ হাজার ৯৬৬ দশমিক ৫১ পয়েন্ট। গতকালের তুলনায় সূচকটি বেড়েছে ১৯ দশমিক ৮৪ পয়েন্ট বা শূন্য দশমিক শূন্য ৪০ শতাংশ। দ্বিতীয় সূচক ডিএসইএস বেড়ে হয়েছে ৯৯৭ দশমিক ৯০ পয়েন্ট। আজ এই সূচক ২ দশমিক ২০ পয়েন্ট বা শূন্য দশমিক ২২ শতাংশ কমেছে। শীর্ষ ৩০টি কোম্পানি নিয়ে গঠিত ডিএস৩০ সূচক বেড়ে হয়েছে ১ হাজার ৯০৮ দশমিক ২১ পয়েন্ট। সূচকটি বেড়েছে ৯ দশমিক শূন্য ৮ পয়েন্ট বা শূন্য দশমিক ৪৭ শতাংশ।
আজ দিন শেষে দাম বেড়েছে ১৭৪টি কোম্পানির শেয়ারের। পাশাপাশি দাম কমেছে ১৩৪টির এবং অপরিবর্তিত আছে ৮৭টি কোম্পানির শেয়ারের। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটের তথ্য অনুসারে, আজ মূল্যবৃদ্ধির শীর্ষে আছে বিডি থাই ফুড।
মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ প্রথম স্থানে আছে বিডি থাই ফুড। গতকাল এই শেয়ারের দাম ছিল ১২ টাকা ৭০ পয়সা। আজ এই কোম্পানির শেয়ারের দাম বেড়ে হয়েছে ১৩ টাকা ৯০ পয়সা। আজ দাম বেড়েছে ৯ দশমিক ৪৪ শতাংশ।
ডিএসইর ওয়েবসাইটের তথ্য অনুসারে, মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ দ্বিতীয় স্থানে আছে বিডি থাই। গতকাল এই শেয়ারের দাম ছিল ১০ টাকা ৫০ পয়সা। আজ দাম বেড়ে হয়েছে ১১ টাকা ৩০ পয়সা। দাম বেড়েছে ৭ দশমিক ৬১ শতাংশ।
মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ তৃতীয় স্থানে আছে ইস্টার্ন ইনস্যুরেন্স। আজ এই ইউনিটের দাম বেড়েছে ৬ দশমিক ৬১ শতাংশ। গতকাল এই শেয়ারের দাম ছিল ৫১ টাকা ৪০ পয়সা। আজ দিন শেষে দাম বেড়ে হয়েছে ৫৪ টাকা ৮০ পয়সা।
মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ চতুর্থ স্থানে আছে খান ব্রাদার্স। আজ এই শেয়ারের দাম বেড়েছে ৬ দশমিক শূন্য ২ শতাংশ। গতকাল এই শেয়ারের দাম ছিল ৪১ টাকা ৫০ পয়সা। আজ দিন শেষে দাম বেড়ে হয়েছে ৪৪ টাকা।
মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ পঞ্চম স্থানে আছে সিএপিএম বিডিবিএল। আজ এই শেয়ারের দাম বেড়েছে ৫ দশমিক ২৬ শতাংশ। গতকাল দিন শেষে এই শেয়ারের দাম ছিল ৯ টাকা ৫০ পয়সা। আজ দাম বেড়ে হয়েছে ১০ টাকা।