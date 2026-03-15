আজ দাম কমার শীর্ষে আইসিবি ইসলামিক

আজ রোববার সপ্তাহের প্রথম কর্মদিবসে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে (ডিএসই) লেনদেন ও সূচক উভয়ই কমেছে। তিনটি সূচকের মধ্যে তিনটিরই পতন হয়েছে। আজ লেনদেন হয়েছে ৫২৩ কোটি ৫৪ লাখ টাকার। গত বৃহস্পতিবার লেনদেন হয়েছে ৫৯১ কোটি ৫৭ লাখ টাকার।
আজ দিন শেষে ঢাকার শেয়ারবাজারের প্রধান সূচক ডিএসইএক্স কমে হয়েছে ৫ হাজার ৩১৯ দশমিক ১৪ পয়েন্ট। আগের কর্মদিবসের তুলনায় সূচকটি কমেছে ৪৯ দশমিক ২৬ পয়েন্ট বা শূন্য দশমিক ৯১ শতাংশ। দ্বিতীয় সূচক ডিএসইএস কমে হয়েছে ১ হাজার ৭১ দশমিক ১৭ পয়েন্ট। আজ এই সূচক ৮ দশমিক ২৪ পয়েন্ট বা শূন্য দশমিক ৭৬ শতাংশ কমেছে। শীর্ষ ৩০টি কোম্পানি নিয়ে গঠিত ডিএস৩০ সূচক কমে হয়েছে ২ হাজার ৪৩ দশমিক ১৪ পয়েন্ট। সূচকটি কমেছে ২৩ দশমিক ১০ পয়েন্ট বা ১ দশমিক ১১ শতাংশ।
আজ দিন শেষে দাম বেড়েছে ৯৯টি কোম্পানির শেয়ারের। দাম কমেছে ২৪৬টির এবং অপরিবর্তিত আছে ৪৫টি কোম্পানির শেয়ারের দাম। দেখে নেওয়া যাক, আজ মূল্যহ্রাসের শীর্ষে আছে কোন কোম্পানিগুলো।
মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ প্রথম স্থানে আছে আইসিবি ইসলামিক। বৃহস্পতিবার এই শেয়ারের দাম ছিল ৩ টাকা ৫০ পয়সা। আজ এই কোম্পানির শেয়ারের দাম কমে হয়েছে ৩ টাকা ৩০ পয়সা। আজ দাম কমেছে ৫ দশমিক ৭১ শতাংশ।
মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ দ্বিতীয় স্থানে আছে সানলাইফ ইনস্যুরেন্স। বৃহস্পতিবার এই শেয়ারের দাম ছিল ৫৫ টাকা ৭০ পয়সা। আজ দাম কমে হয়েছে ৫৩ টাকা ১০ পয়সা। আজ দাম কমেছে ৪ দশমিক ৬৬ শতাংশ।
মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ তৃতীয় স্থানে আছে সি পার্ল। বৃহস্পতিবার এই শেয়ারের দাম ছিল ৩৯ টাকা ৯০ পয়সা। আজ দাম কমে হয়েছে ৩৮ টাকা ১০ পয়সা। আজ দাম কমেছে ৪ দশমিক ৫১ শতাংশ।
মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ চতুর্থ স্থানে আছে মেঘনা পেট ইন্ডাস্ট্রিজ। বৃহস্পতিবার এই শেয়ারের দাম ছিল ২৯ টাকা ৫০ পয়সা। আজ এই কোম্পানির শেয়ারের দাম কমে হয়েছে ২৮ টাকা ২০ পয়সা। আজ দাম কমেছে ৪ দশমিক ৪০ শতাংশ।
মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ পঞ্চম স্থানে আছে সায়হাম টেক্সটাইল। বৃহস্পতিবার এই শেয়ারের দাম ছিল ২০ টাকা ৫০ পয়সা। আজ দাম কমে হয়েছে ১৯ টাকা ৬০ পয়সা। আজ দাম কমেছে ৪ দশমিক ৩৯ শতাংশ।