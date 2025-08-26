শেয়ারের মূল্যবৃদ্ধিতে শীর্ষ পাঁচ কোম্পানি

আজ মঙ্গলবার চলতি সপ্তাহের তৃতীয় কার্যদিবস। শেয়ারবাজারের লেনদেন শেষ হয়েছে। কয়েক দিন ধরেই ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের (ডিএসই) লেনদেনে ঊর্ধ্বগতি দেখা যাচ্ছে। গতকাল সোমবারের তুলনায় আজ লেনদেন কিছুটা বেড়েছে। আজ লেনদেন হয়েছে ১ হাজার ২৪৭ দশমিক ৬৮ কোটি টাকার বেশি। আজ ঢাকার শেয়ারবাজারের তিনটি সূচকের মধ্যে দুটি সূচকই ছিল ঊর্ধ্বমুখী।
আজ দাম বেড়েছে ১৩৭টি কোম্পানির শেয়ারের এবং দাম কমেছে ২১৫টি কোম্পানির শেয়ারের। সেই সঙ্গে অপরিবর্তিত আছে ৪৫টি কোম্পানির শেয়ারের দাম। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের তথ্য অনুসারে, আজ ঢাকার শেয়ারবাজারে মূল্যবৃদ্ধির শীর্ষে আছে আলিফ ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড।
আজ মূল্যবৃদ্ধির শীর্ষে আছে এনার্জিপ্যাক পাওয়ার কোম্পানি। আজ এই শেয়ারের দাম বেড়েছে ১০ শতাংশ বা ১ দশমিক ৭০ টাকা। গতকাল এই কোম্পানির শেয়ারের দাম ছিল ১৭ টাকা। আজ দিন শেষে দাম বেড়ে হয়েছে ১৮ দশমিক ৭০ টাকা।
মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ দ্বিতীয় স্থানে আছে ন্যাশনাল পলিমার। আজ এই কোম্পানির শেয়ারের দাম বেড়েছে ৯ দশমিক ৯৬ শতাংশ বা ৩ দশমিক ১০ টাকা। গতকাল এই কোম্পানির শেয়ারের দাম ছিল ৩১ দশমিক ১০ টাকা। আজ দিন শেষে দাম বেড়ে হয়েছে ৩৪ দশমিক ২ টাকা।
মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ তৃতীয় স্থানে থাকা ইনফেরমেশন সার্ভিসের শেয়ারের দাম বেড়েছে ৯ দশমিক ৯২ শতাংশ বা ৮ দশমিক ৪০ টাকা। গতকাল দিন শেষে কোম্পানিটির শেয়ারের দাম ছিল ৮৪ দশমিক ৬০ টাকা। আজ দাম বেড়ে হয়েছে ৯৩ টাকা।
মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ চতুর্থ স্থানে আছে বসুন্ধরা পেপার মিলস। আজ এই কোম্পানির শেয়ারের দাম বেড়েছে ৯ দশমিক ৩২ শতাংশ বা ৩ দশমিক ৩০ টাকা। গতকাল দিন শেষে কোম্পানিটির শেয়ারের দাম ছিল ৩৫ দশমিক ৪০ টাকা। আজ দাম বেড়ে হয়েছে ৩৮ দশমিক ৭০ টাকা।
মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ পঞ্চম স্থানে থাকা ট্রাস্ট ইসলামি লাইফের শেয়ারের দাম বেড়েছে ৯ দশমিক ০০৬ শতাংশ বা ৫ দশমিক ৮ টাকা। গতকাল এই কোম্পানির শেয়ারের দাম ছিল ৬৪ দশমিক ৪০ টাকা। আজ দিন শেষে কোম্পানিটির শেয়ারের দাম হয়েছে ৭০ দশমিক ২ টাকা।