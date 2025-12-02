শেয়ারবাজার

আজ শেয়ারের মূল্যবৃদ্ধির শীর্ষে বিবিএস কেব্‌লস

বাণিজ্য ডেস্ক

সপ্তাহের তৃতীয় কার্যদিবস আজ মঙ্গলবার দেশের প্রধান শেয়ারবাজার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে (ডিএসই) আজ লেনদেন কমলেও সূচক বেড়েছে। প্রধান সূচক ডিএসইএক্সসহ তিনটি সূচকই ছিল ঊর্ধ্বমুখী।

আজ ডিএসইর লেনদেন ৩০০ কোটি টাকার ঘরে নেমে এসেছে। আজ লেনদেন হয়েছে ৩৭৯ কোটি ৭ লাখ টাকার। গতকাল লেনদেন হয়েছে ৪১৫ কোটি ৯০ লাখ টাকার। গত রোববার লেনদেন হয়েছে ৪৯২ কোটি ৫৪ লাখ টাকার। অর্থাৎ প্রথম দিনের পর পরের দুই দিনই লেনদেন কমেছে।

আজ লেনদেন শেষে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের প্রধান সূচক ডিএসইএক্স বেড়ে হয়েছে ৪ হাজার ৯৫০ দশমিক ৯১ পয়েন্ট। গতকালের তুলনায় সূচকটি বেড়েছে ৩৬ দশমিক ১৯ পয়েন্ট বা শূন্য দশমিক ৭৩ শতাংশ। দ্বিতীয় সূচক ডিএসইএস বেড়ে হয়েছে ১ হাজার ৩৯ দশমিক ২২ পয়েন্ট। আজ এই সূচক ১০ দশমিক ৩২ পয়েন্ট বা ১ শতাংশ বেড়েছে। শীর্ষ ৩০টি কোম্পানি নিয়ে গঠিত ডিএস৩০ সূচক বেড়ে হয়েছে ১ হাজার ৯০৬ দশমিক ২৭ পয়েন্ট। সূচকটি বেড়েছে ১০ দশমিক ৫৭ পয়েন্ট বা শূন্য দশমিক ৫৫ শতাংশ।

আজ দিন শেষে দাম বেড়েছে ২৮৫টি কোম্পানির শেয়ারের। কমেছে ৫৬টির ও অপরিবর্তিত আছে ৪৭টি কোম্পানির। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটের তথ্য অনুসারে, আজ মূল্যবৃদ্ধির শীর্ষে আছে বিবিএস কেব্‌লস।

বিবিএস কেব্‌লস

মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ প্রথম স্থানে আছে বিবিএস কেব্‌লস। গতকাল এই শেয়ারের দাম ছিল ১৪ টাকা ১০ পয়সা। আজ এই কোম্পানির শেয়ারের দাম বেড়ে হয়েছে ১৫ টাকা ৫০ পয়সা। আজ দাম বেড়েছে ৯ দশমিক ৯২ শতাংশ।

বিডি থাই অ্যালুমিনিয়াম

ডিএসইর ওয়েবসাইটের তথ্য অনুসারে, মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ দ্বিতীয় স্থানে আছে বিডি থাই অ্যালুমিনিয়াম। গতকাল এই শেয়ারের দাম ছিল ১১ টাকা ২০ পয়সা। আজ দাম বেড়ে হয়েছে ১২ টাকা ৩০ পয়সা। দাম বেড়েছে ৯ দশমিক ৮২ শতাংশ।

দেশবন্ধু

মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ তৃতীয় স্থানে আছে দেশবন্ধু। গতকাল এই শেয়ারের দাম ছিল ১৫ টাকা ৩০ পয়সা। আজ দাম বেড়ে হয়েছে ১৬ টাকা ৮০ পয়সা। অর্থাৎ আজ দাম বেড়েছে ৯ দশমিক ৮০ শতাংশ।

লাভেলো

মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ চতুর্থ স্থানে আছে লাভেলো। আজ এই শেয়ারের দাম বেড়েছে ৯ দশমিক ৭৭ শতাংশ। গতকাল এই কোম্পানির শেয়ারের দাম ছিল ৬৬ টাকা ৫০ পয়সা। আজ দিন শেষে দাম বেড়ে হয়েছে ৭৩ টাকা।

গোল্ডেন সন

মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ পঞ্চম স্থানে আছে গোল্ডেন সন। আজ এই শেয়ারের দাম বেড়েছে ৯ দশমিক ৭০ শতাংশ। গতকাল দিন শেষে এই শেয়ারের দাম ছিল ১০ টাকা ৩০ পয়সা। আজ দাম বেড়ে হয়েছে ১১ টাকা ৩০ পয়সা।

শেয়ারবাজার থেকে আরও পড়ুন