আজ শেয়ারের মূল্যবৃদ্ধির শীর্ষে রহিমা ফুড

সপ্তাহের শেষ কার্যদিবস আজ বৃহস্পতিবার দেশের প্রধান শেয়ারবাজার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে (ডিএসই) লেনদেন কমলেও সূচক বেড়েছে। প্রধান সূচক ডিএসইএক্সসহ তিনটি সূচকই ছিল ঊর্ধ্বমুখী।
আজ ডিএসইর লেনদেন ৪০০ কোটি টাকার ঘরে নেমে এসেছে। আজ লেনদেন হয়েছে ৪৩৯ কোটি ৪৪ কোটি টাকার। গতকাল লেনদেন হয়েছিল ৫২৭ কোটি ৮৭ লাখ টাকার। গত মঙ্গলবার লেনদেন হয়েছিল ৬৩৬ কোটি ৩৮ লাখ টাকার। অর্থাৎ টানা দুই দিন লেনদেন কমেছে।
আজ লেনদেন শেষে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের প্রধান সূচক ডিএসইএক্স বেড়ে হয়েছে ৫ হাজার ২৮ দশমিক ১৪ পয়েন্ট। গতকালের তুলনায় সূচকটি বেড়েছে ১৮ দশমিক ৩৪ পয়েন্ট বা শূন্য দশমিক ৩৬ শতাংশ। দ্বিতীয় সূচক ডিএসইএস বেড়ে হয়েছে ১ হাজার ৫৬ দশমিক ৮৩ পয়েন্ট। আজ এই সূচক ৬ দশমিক ২২ পয়েন্ট বা শূন্য দশমিক ৫৯ শতাংশ বেড়েছে। শীর্ষ ৩০টি কোম্পানি নিয়ে গঠিত ডিএস৩০ সূচক কমে হয়েছে ১ হাজার ৯৩৪ দশমিক ১০ পয়েন্ট। সূচকটি কমেছে ৭ দশমিক ৬০ পয়েন্ট বা শূন্য দশমিক ৩৯ শতাংশ।
আজ দিন শেষে দাম বেড়েছে ১৭০টি কোম্পানির শেয়ারের। কমেছে ১৩৬টির এবং অপরিবর্তিত আছে ৭৩টি কোম্পানির। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটের তথ্য অনুসারে, আজ মূল্যবৃদ্ধির শীর্ষে আছে রহিমা ফুড।
মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজও প্রথম স্থানে আছে রহিমা ফুড। গতকাল এই শেয়ারের দাম ছিল ১২২ টাকা ৮০ পয়সা। আজ এই কোম্পানির শেয়ারের দাম বেড়ে হয়েছে ১৩৫ টাকা। আজ দাম বেড়েছে ৯ দশমিক ৯৩ শতাংশ।
ডিএসইর ওয়েবসাইটের তথ্য অনুসারে, মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ দ্বিতীয় স্থানে আছে জিকিউ বলপেন। গতকাল এই শেয়ারের দাম ছিল ৪০৮ টাকা ৩০ পয়সা। আজ দাম বেড়ে হয়েছে ৪৪৩ টাকা ৯০ পয়সা। দাম বেড়েছে ৮ দশমিক ৭১ শতাংশ।
মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ তৃতীয় স্থানে আছে দেশ গার্মেন্টস। গতকাল এই শেয়ারের দাম ছিল ৯৯ টাকা। আজ দাম বেড়ে হয়েছে ১০৭ টাকা ২০ পয়সা। অর্থাৎ আজ দাম বেড়েছে ৮ দশমিক ২৮ শতাংশ।
মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ চতুর্থ স্থানে আছে কে অ্যান্ড কিউ। আজ এই শেয়ারের দাম বেড়েছে ৬ দশমিক ৮২ শতাংশ। গতকাল এই কোম্পানির শেয়ারের দাম ছিল ৩৬৮ টাকা। আজ দিন শেষে দাম বেড়ে হয়েছে ৩৯৩ টাকা ১০ পয়সা।
মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ পঞ্চম স্থানে আছে চার্টার্ড লাইফ। আজ এই শেয়ারের দাম বেড়েছে ৬ দশমিক ০১ শতাংশ। গতকাল দিন শেষে এই শেয়ারের দাম ছিল ৪৪ টাকা ৯০ পয়সা। আজ দাম বেড়ে হয়েছে ৪৭ টাকা ৬০ পয়সা।