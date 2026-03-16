আজ মূল্যবৃদ্ধির শীর্ষে ইনটেক

আজ সোমবার সপ্তাহের দ্বিতীয় কর্মদিবসে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে (ডিএসই) লেনদেন কমলেও সূচক বেড়েছে। তিনটি সূচকের মধ্যে তিনটিরই উত্থান হয়েছে। আজ লেনদেন হয়েছে ৪৬০ কোটি ৩০ লাখ টাকার। গতকাল লেনদেন হয়েছে ৫২৩ কোটি ৫৪ লাখ টাকার।
আজ দিন শেষে ঢাকার শেয়ারবাজারের প্রধান সূচক ডিএসইএক্স বেড়ে হয়েছে ৫ হাজার ৩৫৩ দশমিক ৯৩ পয়েন্ট। আগের কর্মদিবসের তুলনায় সূচকটি বেড়েছে ৩৪ দশমিক ৭৯ পয়েন্ট বা শূন্য দশমিক ৬৫ শতাংশ। দ্বিতীয় সূচক ডিএসইএস বেড়ে হয়েছে ১ হাজার ৮০ দশমিক ৫৫ পয়েন্ট। আজ এই সূচক ৯ দশমিক ৩৮ পয়েন্ট বা শূন্য দশমিক ৮৭ শতাংশ কমেছে। শীর্ষ ৩০টি কোম্পানি নিয়ে গঠিত ডিএস৩০ সূচক বেড়ে হয়েছে ২ হাজার ৫০ দশমিক ৭৮ পয়েন্ট। সূচকটি বেড়েছে ৭ দশমিক ৬৪ পয়েন্ট বা শূন্য দশমিক ৩৭ শতাংশ।
আজ দিন শেষে দাম বেড়েছে ২৫৩টি কোম্পানির শেয়ারের। দাম কমেছে ৭৩টির এবং অপরিবর্তিত আছে ৬২টি কোম্পানির শেয়ারের দাম। দেখে নেওয়া যাক, আজ মূল্যবৃদ্ধির শীর্ষে আছে কোন কোম্পানিগুলো।
মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ প্রথম স্থানে আছে ইনটেক। গতকাল এই শেয়ারের দাম ছিল ৪০ টাকা। আজ এই শেয়ারের দাম বেড়ে হয়েছে ৪২ টাকা ৬০ পয়সা। আজ দাম বেড়েছে ৬ দশমিক ৫০ শতাংশ।
মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ দ্বিতীয় স্থানে আছে সি পার্ল। গতকাল এই শেয়ারের দাম ছিল ৩৮ টাকা ১০ পয়সা। আজ এর দাম বেড়ে হয়েছে ৪০ টাকা ৫০ পয়সা। আজ দাম বেড়েছে ৬ দশমিক ২৯ শতাংশ।
মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ তৃতীয় স্থানে আছে লিগ্যাসি ফুটওয়্যার। আজ এই শেয়ারের দাম বেড়েছে ৬ দশমিক ১৩ শতাংশ। গত কার্যদিবসে এর দাম ছিল ৫৩ টাকা ৮০ পয়সা। আজ দিন শেষে দাম বেড়ে হয়েছে ৫৭ টাকা ১০ পয়সা।
মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ চতুর্থ স্থানে আছে হাইডেলবার্গ ম্যাটেরিয়ালস। আজ এই শেয়ারের দাম বেড়েছে ৫ দশমিক ৯২ শতাংশ। গত কার্যদিবসে এর দাম ছিল ২৩৩ টাকা। আজ দিন শেষে দাম বেড়ে হয়েছে ২৪৬ টাকা ৮০ পয়সা।
মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ পঞ্চম স্থানে আছে শাইনপুকুর সিরামিকস। আজ এই শেয়ারের দাম বেড়েছে ৫ শতাংশ। গত কার্যদিবসে এর দাম ছিল ২০ টাকা। আজ দিন শেষে দাম বেড়ে হয়েছে ২১ টাকা।