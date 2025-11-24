শেয়ারবাজার

আজ দাম কমার শীর্ষে বিডিওয়েল্ডিং

বাণিজ্য ডেস্ক

সপ্তাহের দ্বিতীয় কার্যদিবস আজ সোমবার দেশের প্রধান শেয়ারবাজার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে (ডিএসই) লেনদেন ও সূচক—উভয়ই বেড়েছে। প্রধান সূচক ডিএসইএক্সসহ তিনটি সূচকই ছিল ঊর্ধ্বমুখী।

আজ ডিএসইর লেনদেন বেশ কিছুদিন পর ৬০০ কোটি টাকা ছাড়িয়ে গেছে। আজ লেনদেন হয়েছে ৬৩৫ কোটি ৯৫ লাখ টাকার। গতকাল রোববার লেনদেন হয়েছে ৩৮৫ কোটি ৯২ লাখ টাকার শেয়ার।

আজ লেনদেন শেষে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের প্রধান সূচক ডিএসইএক্স বেড়ে হয়েছে ৫ হাজার ২৪ দশমিক ৮৫ পয়েন্ট। গতকালের তুলনায় সূচকটি বেড়েছে ১০৯ দশমিক ১০ পয়েন্ট বা ২ দশমিক ২১ শতাংশ। আরেক সূচক ডিএসইএস বেড়ে হয়েছে ১ হাজার ৫২ দশমিক ৬২ পয়েন্ট। আজ এই সূচক ২৪ দশমিক ৯২ পয়েন্ট বা ২ দশমিক ৪২ শতাংশ বেড়েছে। শীর্ষ ৩০টি কোম্পানি নিয়ে গঠিত ডিএস৩০ সূচক বেড়ে হয়েছে ১ হাজার ৯২৬ দশমিক ১৬ পয়েন্ট। সূচকটি বেড়েছে ৪২ দশমিক ৯১ পয়েন্ট বা ২ দশমিক ২৭ শতাংশ।

আজ দিন শেষে দাম বেড়েছে ৩৫৯টি কোম্পানির শেয়ার। দাম কমেছে ২২টির এবং অপরিবর্তিত আছে ১০টি কোম্পানির। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটের তথ্য অনুসারে, আজ মূল্যহ্রাসের শীর্ষে আছে বিডিওয়েল্ডিং।

বিডিওয়েল্ডিং

মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ শীর্ষে আছে বিডিওয়েল্ডিং। আজ এই শেয়ারের দাম কমেছে ৩ দশমিক ১২ শতাংশ। গতকাল এই শেয়ারের দাম ছিল ৯ টাকা ৬০ পয়সা। আজ দাম কমে হয়েছে ৯ টাকা ৩০ পয়সা।

ওয়েস্টার্ন মেরিন

মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ দ্বিতীয় স্থানে আছে ওয়েস্টার্ন মেরিন শিপইয়ার্ড। আজ এই শেয়ারের দাম কমেছে ২ দশমিক ২৭ শতাংশ। গতকাল এই শেয়ারের দাম ছিল ৮ টাকা ৮০ পয়সা। আজ দাম কমে হয়েছে ৮ টাকা ৬০ পয়সা।

পিএফ ফার্স্ট মিউচুয়াল

মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ তৃতীয় স্থানে আছে পিএফ ফার্স্ট মিউচুয়াল। আজ এই ইউনিটের দাম কমেছে ১ দশমিক ৯৬ শতাংশ। গতকাল দিন শেষে এই কোম্পানির শেয়ারের দাম ছিল ৫ টাকা ১০ পয়সা। আজ দাম কমে হয়েছে ৫ টাকা।

জুট স্পিনিং

মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ চতুর্থ স্থানে আছে জুট স্পিনিং। আজ এই শেয়ারের দাম কমেছে ১ দশমিক ৮৩ শতাংশ। গতকাল এই কোম্পানির শেয়ারের দাম ছিল ১৯০ টাকা ৮০ পয়সা। আজ দিন শেষে শেয়ারটির দাম কমে হয়েছে ১৮৭ টাকা ৩০ পয়সা।

রহিম টেক্সটাইল

মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ পঞ্চম স্থানে আছে রহিম টেক্সটাইল। আজ এই শেয়ারের দাম কমেছে ১ দশমিক ৭৩ শতাংশ। গতকাল শেয়ারটির দাম ছিল ১৮৪ টাকা ৮০ পয়সা। আজ দিন শেষে কোম্পানিটির শেয়ারের দাম কমে হয়েছে ১৮১ টাকা ৬০ পয়সা।

