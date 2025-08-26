শেয়ারবাজার

যে পাঁচ কোম্পানির শেয়ারের দাম সবচেয়ে বেশি কমল

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা

আজ মঙ্গলবার চলতি সপ্তাহের তৃতীয় কার্যদিবস। শেয়ারবাজারের লেনদেন শেষ হয়েছে। কয়েক দিন ধরেই ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের (ডিএসই) লেনদেনে ঊর্ধ্বগতি দেখা যাচ্ছে। গতকাল সোমবারের তুলনায় আজ লেনদেন কিছুটা বেড়েছে। আজ লেনদেন হয়েছে ১ হাজার ২৪৭ দশমিক ৬৮ কোটি টাকার বেশি। আজ ঢাকার শেয়ারবাজারের তিনটি সূচকের মধ্যে দুটি সূচকই ছিল ঊর্ধ্বমুখী।

আজ দাম বেড়েছে ১৩৭টি কোম্পানির শেয়ারের এবং দাম কমেছে ২১৫টি কোম্পানির শেয়ারের। সেই সঙ্গে অপরিবর্তিত আছে ৪৫টি কোম্পানির শেয়ারের দাম। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের তথ্য অনুসারে, আজ ঢাকার শেয়ারবাজারে মূল্যহ্রাসের শীর্ষে আছে এফএএস ফাইন্যান্স।

এফএএস ফাইন্যান্স

মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ প্রথম স্থানে আছে এফএএস ফাইন্যান্স। আজ এই শেয়ারের দাম কমেছে ১০ শতাংশ বা ২০ পয়সা। গতকাল দিন শেষে এর দাম ছিল ২ টাকা। আজ দাম কমে হয়েছে ১ দশমিক ৮০ টাকা।

প্রিমিয়ার লিজিং

ডিএসইর ওয়েবসাইটের তথ্য অনুসারে, মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ দ্বিতীয় স্থানে আছে প্রিমিয়ার লিজিং। আজ এই শেয়ারের দাম কমেছে ৯ দশমিক ৫২ শতাংশ বা ২০ পয়সা। আজ দাম কমে হয়েছে ১ দশমিক ৯ টাকা। গতকাল এর দাম ছিল ২ দশমিক ১ টাকা।

প্রাইম ফাইন্যান্স

মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ তৃতীয় স্থানে আছে প্রাইম ফাইন্যান্স। আজ এই ইউনিটের দাম কমেছে ৯ দশমিক ৩৭ শতাংশ বা ৩০ পয়সা। গতকাল দিন শেষে এই শেয়ারের দাম ছিল ৩ দশমিক ২০ টাকা। আজ দিন শেষে দাম কমে হয়েছে ২ দশমিক ৯০ টাকা।

সুহৃদ ইন্ডাস্ট্রিজ


মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ চতুর্থ স্থানে আছে সুহৃদ ইন্ডাস্ট্রিজ। আজ এই শেয়ারের দাম কমেছে ৯ দশমিক ৩৭ শতাংশ বা ৬০ পয়সা। গতকাল দিন শেষে এই কোম্পানির শেয়ারের দাম ছিল ৬ দশমিক ৪০ টাকা। আজ দিন শেষে দাম কমে হয়েছে ৫ দশমিক ৮০ টাকা।

৫. ইন্টারন্যাশনাল লিজিং

মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ পঞ্চম স্থানে থাকা ইন্টারন্যাশনাল লিজিংয়ের শেয়ারের দাম কমেছে ৯ দশমিক শূন্য ৯ শতাংশ বা ২০ পয়সা। গতকাল দিন শেষে এই শেয়ারের দাম ছিল ২ দশমিক ২ টাকা। আজ দিন শেষে এর দাম হয়েছে ২ টাকা।

