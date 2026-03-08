শেয়ারবাজার

আজ দাম কমার শীর্ষে আলিফ ম্যানুফ্যাকচারিং

বাণিজ্য ডেস্ক

আজ রোববার সপ্তাহের প্রথম দিন ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে (ডিএসই) লেনদেন বাড়লেও সূচকের বড় পতন হয়েছে। তিনটি সূচকের মধ্যে তিনটিরই পতন হয়েছে। আজ লেনদেন হয়েছে ৫৩১ কোটি ৮৮ লাখ টাকার। গত বৃহস্পতিবার লেনদেন হয়েছে ৪৫৯ কোটি ৪২ লাখ টাকার।

আজ দিন শেষে ঢাকার শেয়ারবাজারের প্রধান সূচক ডিএসইএক্স কমে হয়েছে ৫ হাজার ৮ দশমিক ৯৯ পয়েন্ট। আগের কর্মদিবসের তুলনায় সূচকটি কমেছে ২৩১ দশমিক ৮৩ পয়েন্ট বা ৪ দশমিক ৪২ শতাংশ। দ্বিতীয় সূচক ডিএসইএস কমে হয়েছে ১ হাজার ১৩ দশমিক ৪৬ পয়েন্ট। আজ এই সূচক ৩৫ দশমিক ২৫ পয়েন্ট বা ৩ দশমিক ৩৬ শতাংশ কমেছে। শীর্ষ ৩০টি কোম্পানি নিয়ে গঠিত ডিএস৩০ সূচক কমে হয়েছে ১ হাজার ৯১৯ দশমিক ৯৭ পয়েন্ট। সূচকটি কমেছে ৯১ দশমিক ৫৩ পয়েন্ট বা ৪ দশমিক ৫৫ শতাংশ।

আজ দিন শেষে দাম বেড়েছে ১০টি কোম্পানির শেয়ারের। দাম কমেছে ৩৭১টির ও অপরিবর্তিত আছে ৯টি কোম্পানির শেয়ারের দাম। দেখে নেওয়া যাক, আজ মূল্যবৃদ্ধির শীর্ষে আছে কোন কোম্পানিগুলো।

আলিফ ম্যানুফ্যাকচারিং

মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ প্রথম স্থানে আছে  আলিফ ম্যানুফ্যাকচারিং। গত বৃহস্পতিবার এই শেয়ারের দাম ছিল ৫ টাকা। আজ এই কোম্পানির শেয়ারের দাম কমে হয়েছে ৪ টাকা ৫০ পয়সা। আজ দাম কমেছে ১০ শতাংশ।

দুলামিয়া কটন

মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ দ্বিতীয় স্থানে আছে দুলামিয়া কটন। গত বৃহস্পতিবার এই শেয়ারের দাম ছিল ১৩১ টাকা ৪০ পয়সা। আজ দাম কমে হয়েছে ১১৮ টাকা ৩০ পয়সা। আজ দাম কমেছে ৯ দশমিক ৯৬ শতাংশ।

এসএস স্টিল

মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ তৃতীয় স্থানে আছে এসএস স্টিল। গত বৃহস্পতিবার এই শেয়ারের দাম ছিল ৫ টাকা ১০ পয়সা। আজ এই কোম্পানির শেয়ারের দাম কমে হয়েছে ৪ টাকা ৬০ পয়সা। আজ দাম কমেছে ৯ দশমিক ৮০ শতাংশ।

নর্দার্ন জুট

মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ চতুর্থ স্থানে আছে নর্দার্ন জুট। গত বৃহস্পতিবার এই শেয়ারের দাম ছিল ১২৫ টাকা ৮০ পয়সা। আজ এই কোম্পানির শেয়ারের দাম কমে হয়েছে ১১৩ টাকা ৮০ পয়সা। আজ দাম কমেছে ৯ দশমিক ৫৩ শতাংশ।

প্রাইম ব্যাংক

মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ পঞ্চম স্থানে আছে প্রাইম ব্যাংক। গত বৃহস্পতিবার এই শেয়ারের দাম ছিল ৩১ টাকা ৬০ পয়সা। আজ দাম কমে হয়েছে ২৮ টাকা ৬০ পয়সা। আজ দাম কমেছে ৯ দশমিক ৪৯ শতাংশ।

