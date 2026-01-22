শেয়ারবাজার

আজ দাম কমার শীর্ষে মাইডাস ফাইন্যান্সিং

আজ বৃহস্পতিবার সপ্তাহের শেষ কার্যদিবসে দেশের প্রধান শেয়ারবাজার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে (ডিএসই) লেনদেন ও সূচক উভয়ই কমেছে। প্রধান সূচক ডিএসইএক্সসহ তিনটি সূচকই ছিল নিম্নমুখী।

আজ ডিএসইতে লেনদেন হয়েছে ৫৩৬ কোটি ১২ লাখ টাকার। গতকাল লেনদেন হয়েছে ৬০৫ কোটি ৬০ লাখ টাকার। মঙ্গলবার লেনদেন হয়েছে ৬৬৯ কোটি ৮৫ লাখ টাকার। অর্থাৎ মঙ্গলবারের পর টানা দুদিন লেনদেন কমেছে।

আজ লেনদেন শেষে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের প্রধান সূচক ডিএসইএক্স কমে হয়েছে ৫ হাজার ৯৯ দশমিক ৬০ পয়েন্ট। গতকালের তুলনায় সূচকটি কমেছে ৬ দশমিক ২৩ পয়েন্ট বা শূন্য দশমিক ১২ শতাংশ। দ্বিতীয় সূচক ডিএসইএস কমে হয়েছে ১ হাজার ২৫ দশমিক ৪২ পয়েন্ট। আজ এই সূচক ২ দশমিক ২৫ পয়েন্ট বা শূন্য দশমিক ২১ শতাংশ কমেছে। শীর্ষ ৩০টি কোম্পানি নিয়ে গঠিত ডিএস৩০ সূচক কমে হয়েছে ১ হাজার ৯৬২ দশমিক ৮৭ পয়েন্ট। সূচকটি কমেছে ১ দশমিক ৪৩ পয়েন্ট বা শূন্য দশমিক শূন্য ৭ শতাংশ।

আজ দিন শেষে দাম বেড়েছে ১৪৫টি কোম্পানির শেয়ারের। পাশাপাশি দাম কমেছে ১৮৯টির এবং অপরিবর্তিত আছে ৫৬টি কোম্পানির শেয়ারের। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটের তথ্য অনুসারে, আজও মূল্যহ্রাসের শীর্ষে আছে মাইডাস ফাইন্যান্সিং।

মাইডাস ফাইন্যান্সিং

মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ শীর্ষে আছে মাইডাস ফাইন্যান্সিং। আজ এই শেয়ারের দাম কমেছে ৫ দশমিক ৬৬ শতাংশ। গতকাল এই ইউনিটের দাম ছিল ৫ টাকা ৩০ পয়সা, আজ দাম কমে হয়েছে ৫ টাকা।

ওরিয়ন ইনফিউশন

মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ দ্বিতীয় স্থানে আছে ওরিয়ন ইনফিউশন। আজ এই শেয়ারের দাম কমেছে ৫ দশমিক ০৫ শতাংশ। গতকাল এই শেয়ারের দাম ছিল ৩৮৭ টাকা ৮০ পয়সা, আজ দাম কমে হয়েছে ৩৬৮ টাকা ২০ পয়সা।

উত্তরা ফাইন্যান্স

মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ তৃতীয় স্থানে আছে উত্তরা ফাইন্যান্স। আজ এই শেয়ারের দাম কমেছে ৪ শতাংশ। গতকাল এই শেয়ারের দাম ছিল ১০ টাকা। আজ দাম কমে হয়েছে ৯ টাকা ৬০ পয়সা।

শাইনপুকুর সিরামিকস

মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ চতুর্থ স্থানে আছে শাইনপুকুর সিরামিকস। এই শেয়ারের দাম কমেছে ৩ দশমিক ৭৫ শতাংশ। গতকাল এই কোম্পানির শেয়ারের দাম ছিল ১৬ টাকা, আজ দাম কমে হয়েছে ১৫ টাকা ৪০ পয়সা।

ফার্স্ট ফাইন্যান্স

মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ পঞ্চম স্থানে আছে ফার্স্ট ফাইন্যান্স। আজ এই শেয়ারের দাম কমেছে ৩ দশমিক ৭০ শতাংশ। গতকাল এই শেয়ারের দাম ছিল ২ টাকা ৭০ পয়সা, আজ দিন শেষে কোম্পানিটির শেয়ারের দাম কমে হয়েছে ২ টাকা ৬০ পয়সা।

