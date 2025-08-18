যে পাঁচ কোম্পানির শেয়ারের দাম সবচেয়ে বেশি কমল

আজ সোমবার চলতি সপ্তাহের দ্বিতীয় কার্যদিবস। শেয়ারবাজারের লেনদেন শেষ হয়েছে। কয়েক দিন ধরেই ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে লেনদেনে ঊর্ধ্বগতি দেখা যাচ্ছে। আজ লেনদেন ৯০০ কোটি টাকা ছাড়িয়েছে। আজ লেনদেন হয়েছে ৯৭৫ দশমিক ৮৫ কোটি টাকার। আজ ঢাকার শেয়ারবাজারের তিনটি সূচকই ছিল ঊর্ধ্বমুখী।
আজ দাম বেড়েছে ২৪২টি কোম্পানির শেয়ারের। কমেছে ৯৪টি কোম্পানির শেয়ারের দাম। সেই সঙ্গে অপরিবর্তিত আছে ৬৪টি কোম্পানির শেয়ারের দাম। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের (ডিএসই) তথ্য অনুসারে, আজ ঢাকার শেয়ারবাজারে মূল্যবৃদ্ধির শীর্ষে আছে সোনালি পেপার।
মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ প্রথম স্থানে আছে আইসিবি এমপ্লয়িস। আজ এই ইউনিটের দাম কমেছে ৫ দশমিক ৭৬ শতাংশ বা ৩০ পয়সা। গতকাল রোববার দিন শেষে এর দাম ছিল ৫ দশমিক ২ টাকা। আজ দাম কমে হয়েছে ৪ দশমিক ৯ টাকা।
ডিএসইর ওয়েবসাইটের তথ্য অনুসারে, মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ দ্বিতীয় স্থানে আছে ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক। আজ এই শেয়ারের দাম কমেছে ৫ দশমিক ৪০ শতাংশ বা ২০ পয়সা। দাম কমে হয়েছে ৩ দশমিক ৫০ টাকা। রোববার এর দাম ছিল ৩ দশমিক ৭ টাকা।
মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ তৃতীয় স্থানে আছে ইউনিয়ন ক্যাপিটাল। আজ এই কোম্পানির শেয়ারের দাম কমেছে ৪ দশমিক ৫৪ শতাংশ বা ২০ পয়সা। রোববার দিন শেষে এই শেয়ারের দাম ছিল ৪ দশমিক ৪০ টাকা। আজ দিন শেষে দাম কমে হয়েছে ৪ দশমিক ২০ টাকা।
মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ চতুর্থ স্থানে আছে মার্কেন্টাইল ব্যাংক। আজ এই কোম্পানির শেয়ারের দাম কমেছে ৪ দশমিক ১৬ শতাংশ বা ৪০ পয়সা। রোববার দিন শেষে এই কোম্পানির শেয়ারের দাম ছিল ৯ দশমিক ৬০ টাকা। আজ দিন শেষে দাম কমে হয়েছে ৯ দশমিক ২০ টাকা।
মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ পঞ্চম স্থানে থাকা ট্রাস্ট ইসলামি লাইফের শেয়ারের দাম কমেছে ৩ দশমিক ৯৩ শতাংশ বা ২ দশমিক ৩০ টাকা। রোববার দিন শেষে এই শেয়ারের দাম ছিল ৫৮ দশমিক ৫০ টাকা। আজ দিন শেষে এর দাম হয়েছে ৫৬ দশমিক ২০ টাকা।