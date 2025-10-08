শেয়ারের মূল্যবৃদ্ধির শীর্ষে পাইওনিয়ার ইনস্যুরেন্স

সপ্তাহের চতুর্থ দিন আজ বুধবার দেশের প্রধান শেয়ারবাজার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের (ডিএসই) মূল্যসূচক ও লেনদেন উভয়ই কমেছে। আজ প্রধান সূচক ডিএসইএক্সসহ তিনটি সূচকেরই উত্থান হয়েছে।
আজ ডিএসইতে লেনদেন হয়েছে ৬১১ দশমিক ৮৭ কোটি টাকার। গতকাল লেনদেন হয়েছিল ৭৮৭ দশমিক ৪ কোটি টাকার।
আজকের লেনদেন শেষে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের সূচক ডিএসইএক্স দাঁড়িয়েছে ৫ হাজার ৩৩৭ দশমিক ৮৬ পয়েন্টে। গত দিনের তুলনায় সূচকটি বেড়েছে ৩৯ পয়েন্ট বা শূন্য দশমিক ৭২ শতাংশ। ডিএসইএস নেমেছে ১ হাজার ১৪৯ দশমিক ১৮ পয়েন্টে। আজ কমেছে ১২ দশমিক শূন্য ৩৬ পয়েন্ট বা ১ দশমিক ০৬ শতাংশ। এ ছাড়া শীর্ষ ৩০টি কোম্পানি নিয়ে গঠিত ডিএস৩০ সূচকের মান কমে হয়েছে ২ হাজার ৫১ দশমিক ৫৩ পয়েন্ট। সূচকটি কমেছে ১৩ দশমিক ৪১ পয়েন্ট বা শূন্য দশমিক ৬৪ শতাংশ।
আজ দিন শেষে দাম বেড়েছে ১০৫টি কোম্পানির শেয়ারের। দাম কমেছে ২২১টি কোম্পানির এবং অপরিবর্তিত আছে ৭৩টি কোম্পানির। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটের তথ্য অনুসারে, আজ ঢাকার শেয়ারবাজারে মূল্যবৃদ্ধির শীর্ষে আছে পাইওনিয়ার ইনস্যুরেন্স।
মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ প্রথম স্থানে আছে পাইওনিয়ার ইনস্যুরেন্স। গতকাল এই কোম্পানির শেয়ারের দাম ছিল ৪৭ দশমিক ৩০ টাকা। আজ দাম বেড়ে হয়েছে ৫২ টাকা। অর্থাৎ দাম বেড়েছে ৯ দশমিক ৯৩ শতাংশ।
ডিএসইর ওয়েবসাইটের তথ্যানুসারে, মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ দ্বিতীয় স্থানে আছে গ্রিনডেল্টা ইনস্যুরেন্স। গতকাল মঙ্গলবার এই শেয়ারের দাম ছিল ৫৪ দশমিক ৫০ টাকা। আজ দাম বেড়ে হয়েছে ৫৮ দশমিক ৮০ টাকা। দাম বেড়েছে ৭ দশমিক ৮৮ শতাংশ।
মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ তৃতীয় স্থানে আছে সিমটেক্স। মঙ্গলবার শেয়ারটির দাম ছিল ২২ দশমিক ২০ টাকা। আজ দাম বেড়ে হয়েছে ২৩ দশমিক ৮০ টাকা। অর্থাৎ দাম বেড়েছে ৭ দশমিক ২০ শতাংশ।
মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ চতুর্থ স্থানে আছে নিটল ইনস্যুরেন্স। আজ এই শেয়ারের দাম বেড়েছে ৫ দশমিক ৭৯ শতাংশ। গতকাল মঙ্গলবার এই কোম্পানির শেয়ারের দাম ছিল ২৭ দশমিক ৬০ টাকা। আজ দিন শেষে দাম বেড়ে হয়েছে ২৯ দশমিক ২০ টাকা।
মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ পঞ্চম স্থানে থাকা সিভিওপিআরএলের শেয়ারের দাম বেড়েছে ৪ দশমিক ৬৫ শতাংশ। গতকাল দিন শেষে এই শেয়ারের দাম ছিল ২০১ দশমিক ৮০ টাকা। আজ দাম বেড়ে হয়েছে ২১১ দশমিক ২০ টাকা।