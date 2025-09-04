শেয়ারবাজার

সবচেয়ে বেশি দাম কমেছে এইচআর টেক্সের

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা

আজ বৃহস্পতিবার চলতি সপ্তাহের পঞ্চম কার্যদিবস। শেয়ারবাজারের লেনদেন শেষ হয়েছে। কয়েক দিন ধরেই ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের (ডিএসই) লেনদেনে ঊর্ধ্বগতি দেখা যাচ্ছে। আজ অবশ্য লেনদেন কিছুটা কমেছে। আজ লেনদেন হয়েছে ১ হাজার ৩৩৮ কোটি টাকার বেশি। কিন্তু আজ ঢাকার শেয়ারবাজারের তিনটি সূচকের মধ্যে তিনটিই ছিল নিম্নমুখী।

আজ দাম বেড়েছে ১৭৫টি কোম্পানির শেয়ারের এবং দাম কমেছে ১৪৫টি কোম্পানির শেয়ারের। সেই সঙ্গে অপরিবর্তিত আছে ৭২টি কোম্পানির শেয়ারের দাম। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের তথ্য অনুসারে, আজ ঢাকার শেয়ারবাজারে মূল্যহ্রাসের শীর্ষে আছে এইচআর টেক্স।

এইচআর টেক্স

মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ প্রথম স্থানে আছে এইচআর টেক্স। আজ এই শেয়ারের দাম কমেছে ৮ দশমিক ৮২ শতাংশ বা ২ দশমিক ৭ টাকা। গতকাল বুধবার দিন শেষে এই কোম্পানির শেয়ারের দাম ছিল ৩০ দশমিক ৬০ টাকা। আজ দাম কমে হয়েছে ২৭ দশমিক ৯০ টাকা।

এফএএস ফিন্যান্স

ডিএসইর ওয়েবসাইটের তথ্য অনুসারে, মূল্যহ্রাসের দিক থেকে দ্বিতীয় স্থানে আছে এফএএস ফিন্যান্স। আজ এই শেয়ারের দাম কমেছে ৬ দশমিক ২৫ শতাংশ বা ১০ পয়সা। আজ দাম কমে হয়েছে ১ দশমিক ৫০ টাকা। গতকাল এর দাম ছিল ১ দশমিক ৬০ টাকা।

সাফকো স্পিনিং

মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ তৃতীয় স্থানে আছে সাফকো স্পিনিং। আজ এই শেয়ারের দাম কমেছে ৫ দশমিক ৫৯ শতাংশ বা ৯০ পয়সা। গতকাল দিন শেষে এই শেয়ারের দাম ছিল ১৬ দশমিক ১০ টাকা। আজ দিন শেষে দাম কমে হয়েছে ১৫ দশমিক ২০ টাকা।

ফার্স্ট ফিন্যান্স

মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ চতুর্থ স্থানে আছে ফার্স্ট ফিন্যান্স। আজ এই শেয়ারের দাম কমেছে ৩ দশমিক ৫৭ শতাংশ বা ১০ পয়সা। গতকাল দিন শেষে এই কোম্পানির শেয়ারের দাম ছিল ২ দশমিক ৮০ টাকা। আজ দিন শেষে দাম কমে হয়েছে ২ দশমিক ৭০ টাকা।

এসএসএস স্টিল

মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ পঞ্চম স্থানে থাকা এসএসএস স্টিলের দাম কমেছে ৩ দশমিক ৫৭ শতাংশ বা ২০ পয়সা। গতকাল দিন শেষে এই শেয়ারের দাম ছিল ৫ দশমিক ৬০ টাকা। আজ দিন শেষে এর দাম হয়েছে ৫ দশমিক ৪০ টাকা।

শেয়ারবাজার থেকে আরও পড়ুন