শেয়ারের মূল্যবৃদ্ধিতে শীর্ষ পাঁচ কোম্পানি

সপ্তাহের দ্বিতীয় দিন আজ সোমবার দেশের প্রধান শেয়ারবাজার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের (ডিএসই) লেনদেন কমলেও মূল্যসূচক বেড়েছে। আজ প্রধান সূচক ডিএসইএক্সসহ তিনটি সূচকেরই উত্থান হয়েছে।
এদিকে কয়েক দিন ধরে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে লেনদেন কমছে। বেশ কিছুদিন পর গত সপ্তাহে লেনদেন এক হাজার কোটি টাকার নিচে নেমে আসে। ডিএসইতে আজ মোট ৭০৬ দশমিক ৩২ কোটি টাকার লেনদেন হয়েছে। গতকাল রোববার লেনদেন হয়েছে মোট ৭৩২ দশমিক ৫৬ কোটি টাকার বেশি।
আজ ডিএসইর প্রধান সূচক ডিএসইএক্স ৬ দশমিক ৩৬ পয়েন্ট বা শূন্য দশমিক ১১ শতাংশ বেড়ে ৫ হাজার ৪৭৪ পয়েন্টে উঠেছে। এ ছাড়া ডিএসইএস শূন্য দশমিক ৯৬ পয়েন্ট কমে ১ হাজার ১৮৬ পয়েন্টে উঠেছে। নির্বাচিত ভালো শেয়ারগুলোর সূচক ডিএস৩০ সূচক বেড়েছে ৫ দশমিক ৯৯ পয়েন্ট। সূচকের মান বেড়েছে ২ হাজার ১৩৫ দশমিক শূন্য ৪ পয়েন্ট।
আজ ডিএসইতে দাম বেড়েছে ১১৭টি কোম্পানির শেয়ারের এবং দাম কমেছে ১৯৯টি কোম্পানির শেয়ারের। অপরিবর্তিত আছে ৮৬টি কোম্পানির শেয়ারের দাম। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটের তথ্য অনুসারে, আজ ঢাকার শেয়ারবাজারে মূল্যবৃদ্ধির শীর্ষে ছিল রূপালী ব্যাংক।
মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ প্রথম স্থানে আছে রূপালী ব্যাংক। গতকাল এই কোম্পানির শেয়ারের দাম ছিল ২২ দশমিক ১০ টাকা। আজ দাম বেড়ে হয়েছে ২৪ দশমিক ৩০ টাকা। অর্থাৎ দাম কমেছে ৯ দশমিক ৯৫ শতাংশ বা ২ দশমিক ২০ টাকা।
ডিএসইর ওয়েবসাইটের তথ্যানুসারে, মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ দ্বিতীয় স্থানে আছে মিডল্যান্ড ব্যাংক। গতকাল এই শেয়ারের দাম ছিল ১৮ দশমিক ২০ টাকা। আজ দাম বেড়ে হয়েছে ২০ টাকা। দাম বেড়েছে ৯ দশমিক ৮৯ শতাংশ বা ১ দশমিক ৮০ টাকা।
মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ তৃতীয় স্থানে আছে এশিয়াটিক ল্যাব। গতকাল শেয়ারটির দাম ছিল ৫৮ দশমিক ৮০ টাকা। আজ দাম বেড়ে হয়েছে ৬৩ দশমিক ৪০ টাকা। অর্থাৎ দাম বেড়েছে ৭ দশমিক ৮২ শতাংশ বা ৪ দশমিক ৬০ টাকা।
মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ চতুর্থ স্থানে আছে টেকনো ড্রাগ। আজ এই শেয়ারের দাম বেড়েছে ৬ দশমিক ৪০ শতাংশ বা ২ দশমিক ৩০ টাকা। গতকাল এই কোম্পানির শেয়ারের দাম ছিল ৩৫ দশমিক ৯০ টাকা। আজ দিন শেষে দাম বেড়ে হয়েছে ৩৮ দশমিক ২০ টাকা।
মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ পঞ্চম স্থানে থাকা পিটিএলের দাম বেড়েছে ৫ দশমিক ০৪ শতাংশ বা ৩ দশমিক ৩০ টাকা। গতকাল দিন শেষে এই শেয়ারের দাম ছিল ৫৫ দশমিক ৫০ টাকা। আজ দাম বেড়ে হয়েছে ৫৮ দশমিক ৩০ টাকা।