যে পাঁচ কোম্পানির শেয়ারের দাম সবচেয়ে বেশি কমল

আজ বৃহস্পতিবার চলতি সপ্তাহের শেষ কার্যদিবস। শেয়ারবাজারের লেনদেন শেষ হয়েছে। কয়েক দিন ধরেই ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের (ডিএসই) লেনদেনে ঊর্ধ্বগতি দেখা যাচ্ছে। গতকাল বুধবারের তুলনায় আজ লেনদেন বেড়েছে। আজ লেনদেন হয়েছে ১ হাজার ১৩২ দশমিক ৩১ কোটি টাকার বেশি। আজ ঢাকার শেয়ারবাজারের তিনটি সূচকের মধ্যে তিনটিই ছিল ঊর্ধ্বমুখী।
আজ দাম বেড়েছে ২৮১টি কোম্পানির শেয়ারের এবং দাম কমেছে ৮৬টি কোম্পানির শেয়ারের। সেই সঙ্গে অপরিবর্তিত আছে ৩১টি কোম্পানির শেয়ারের দাম। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের তথ্য অনুসারে, আজ ঢাকার শেয়ারবাজারে মূল্যহ্রাসের শীর্ষে আছে এফএএস ফাইন্যান্স।
মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ প্রথম স্থানে আছে এফএএস ফাইন্যান্স। আজ এই শেয়ারের দাম কমেছে ৫ দশমিক ৮৮ শতাংশ বা ১০ পয়সা। গতকাল দিন শেষে এর দাম ছিল ১ দশমিক ৭ টাকা। আজ দাম কমে হয়েছে ১ দশমিক ৬০ টাকা।
ডিএসইর ওয়েবসাইটের তথ্য অনুসারে, মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ দ্বিতীয় স্থানে আছে ফারইস্ট ফাইন্যান্স। আজ এই শেয়ারের দাম কমেছে ৪ দশমিক ৭৬ শতাংশ বা ১০ পয়সা। আজ দাম কমে হয়েছে ২ টাকা। গতকাল এর দাম ছিল ২ দশমিক ১০ টাকা।
মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ তৃতীয় স্থানে আছে রিপাবলিক ইনস্যুরেন্স কোম্পানি। আজ এই শেয়ারের দাম কমেছে ৪ দশমিক ২১ শতাংশ বা ১ দশমিক ৫০ টাকা। গতকাল দিন শেষে এই শেয়ারের দাম ছিল ৩৫ দশমিক ৬০ টাকা। আজ দিন শেষে দাম কমে হয়েছে ৩৪ দশমিক ১০ টাকা।
মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ চতুর্থ স্থানে আছে কন্টিনেন্টাল ইনস্যুরেন্স। আজ এই শেয়ারের দাম কমেছে ৩ দশমিক ৭৯ শতাংশ বা ১ দশমিক ১০ টাকা। গতকাল দিন শেষে এই কোম্পানির শেয়ারের দাম ছিল ২৯ টাকা। আজ দিন শেষে দাম কমে হয়েছে ২৭ দশমিক ৯০ টাকা।
মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ পঞ্চম স্থানে থাকা সেন্ট্রাল ইনস্যুরেন্সের দাম কমেছে ৩ দশমিক ৭৮ শতাংশ বা ১ দশমিক ৮ টাকা। গতকাল দিন শেষে এই শেয়ারের দাম ছিল ৪৭ দশমিক ৫০ টাকা। আজ দিন শেষে এর দাম হয়েছে ৪৫ দশমিক ৭০ টাকা।