আজ শেয়ারের মূল্যবৃদ্ধির শীর্ষে হাক্কানি পাল্প

সপ্তাহের প্রথম দিন আজ রোববার দেশের প্রধান শেয়ারবাজার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের (ডিএসই) লেনদেন ও সূচক উভয়ই কমেছে। আজ প্রধান সূচক ডিএসইএক্সসহ তিনটি সূচকই ছিল নিম্নমুখী।
আজ ডিএসইতে ৪৬১ দশমিক ৫৫ কোটি টাকার লেনদেন হয়েছে। গত বৃহস্পতিবার লেনদেন হয়েছিল ৪৬৮ দশমিক ৬০ কোটি টাকার।
আজ লেনদেন শেষে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের সূচক ডিএসইএক্স বেড়ে হয়েছে ৫ হাজার ১১১ দশমিক ৫৯ পয়েন্ট। বৃহস্পতিবারের তুলনায় সূচকটি কমেছে ২২ দশমিক ৯১ পয়েন্ট বা শূন্য দশমিক ৪৪ শতাংশ। ডিএসইএস নেমেছে ১ হাজার ৮৩ দশমিক ৭৬ পয়েন্টে। আজ কমেছে ৪ দশমিক ৭৮ পয়েন্ট বা শূন্য দশমিক ৪৩ শতাংশ। এ ছাড়া শীর্ষ ৩০টি কোম্পানি নিয়ে গঠিত ডিএস৩০ সূচক কমে হয়েছে ১ হাজার ৯৮৬ দশমিক ৬৯ পয়েন্ট। সূচকটি কমেছে ১১ দশমিক ৪১ পয়েন্ট বা শূন্য দশমিক ৫৭ শতাংশ।
আজ দিন শেষে দাম বেড়েছে ১৪২টি কোম্পানির শেয়ারের। দাম কমেছে ১৯৮টি কোম্পানির এবং অপরিবর্তিত আছে ৫৯টি কোম্পানির। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটের তথ্য অনুসারে, আজ ঢাকার শেয়ারবাজারে মূল্যবৃদ্ধির শীর্ষে আছে হাক্কানি পাল্প।
মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ প্রথম স্থানে আছে হাক্কানি পাল্প। বৃহস্পতিবার এই কোম্পানির শেয়ারের দাম ছিল ৬৩ দশমিক ৯০ টাকা। আজ দাম বেড়ে হয়েছে ৭০ দশমিক ২০ টাকা। অর্থাৎ দাম বেড়েছে ৯ দশমিক ৮৫ শতাংশ।
ডিএসইর ওয়েবসাইটের তথ্য অনুসারে, মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ দ্বিতীয় স্থানে আছে সমতা লেদার। বৃহস্পতিবার এই শেয়ারের দাম ছিল ৭৭ দশমিক ২০ টাকা। আজ দাম বেড়ে হয়েছে ৮৪ দশমিক ৯০ টাকা। বেড়েছে ৯ দশমিক ৯৭ শতাংশ।
মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ তৃতীয় স্থানে আছে বিচ হ্যাচারি। বৃহস্পতিবার শেয়ারটির দাম ছিল ৪৭ দশমিক ৩০ টাকা। আজ দাম বেড়ে হয়েছে ৫১ দশমিক ৬০ টাকা। অর্থাৎ দাম বেড়েছে ৯ দশমিক ০৯ শতাংশ।
মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ চতুর্থ স্থানে আছে এশিয়ান ইন্স্যুরেন্স। আজ এই শেয়ারের দাম বেড়েছে ৮ দশমিক ৮৫ শতাংশ। বৃহস্পতিবার এই কোম্পানির শেয়ারের দাম ছিল ২৭ দশমিক ১০ টাকা। আজ দিন শেষে দাম বেড়ে হয়েছে ২৯ দশমিক ৫০ টাকা।
মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ পঞ্চম স্থানে থাকা প্রগতি ইনস্যুরেন্সের শেয়ারের দাম বেড়েছে ৮ দশমিক ৬৯ শতাংশ। বৃহস্পতিবার শেষে এই শেয়ারের দাম ছিল ৭৩ দশমিক ৬০ টাকা। আজ দাম বেড়ে হয়েছে ৮০ টাকা।