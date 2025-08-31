যে পাঁচ কোম্পানির শেয়ারের দাম সবচেয়ে বেশি কমল

আজ রোববার চলতি সপ্তাহের প্রথম কার্যদিবস। শেয়ারবাজারের লেনদেন শেষ হয়েছে। কয়েক দিন ধরেই ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের (ডিএসই) লেনদেনে ঊর্ধ্বগতি দেখা যাচ্ছে। গত বৃহস্পতিবারের তুলনায় আজ লেনদেন বেড়েছে। আজ লেনদেন হয়েছে ১ হাজার ২৯৬ দশমিক ৪৩ কোটি টাকার বেশি। আজ ঢাকার শেয়ারবাজারের তিনটি সূচকের মধ্যে তিনটিই ছিল ঊর্ধ্বমুখী।
আজ দাম বেড়েছে ২০১টি কোম্পানির শেয়ারের এবং দাম কমেছে ১৪১টি কোম্পানির শেয়ারের। সেই সঙ্গে অপরিবর্তিত আছে ৫৬টি কোম্পানির শেয়ারের দাম। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের তথ্য অনুসারে, আজ ঢাকার শেয়ারবাজারে মূল্য হ্রাসের শীর্ষে আছে পিপলস লিজিং।
মূল্য হ্রাসের দিক থেকে আজ প্রথম স্থানে আছে পিপলস লিজিং। আজ এই শেয়ারের দাম কমেছে ৬ দশমিক ৬৬ শতাংশ বা ১০ পয়সা। বৃহস্পতিবার দিন শেষে এর দাম ছিল ১ দশমিক ৫০ টাকা। আজ দাম কমে হয়েছে ১ দশমিক ৪০ টাকা।
ডিএসইর ওয়েবসাইটের তথ্য অনুসারে, মূল্য হ্রাসের দিক থেকে আজ দ্বিতীয় স্থানে আছে সাফকো স্পিনিং। আজ এই শেয়ারের দাম কমেছে ৬ দশমিক শূন্য ৬ শতাংশ বা ১ টাকা। আজ দাম কমে হয়েছে ১৫ দশমিক ৫০ টাকা। বৃহস্পতিবার এর দাম ছিল ১৬ দশমিক ৫০ টাকা।
মূল্য হ্রাসের দিক থেকে আজ তৃতীয় স্থানে আছে প্রিমিয়ার ব্যাংক। আজ এই শেয়ারের দাম কমেছে ৫ দশমিক ৮৮ শতাংশ বা ৪০ পয়সা। বৃহস্পতিবার দিন শেষে এই শেয়ারের দাম ছিল ৬ দশমিক ৮ টাকা। আজ দিন শেষে দাম কমে হয়েছে ৬ দশমিক ৪০ টাকা।
মূল্য হ্রাসের দিক থেকে আজ চতুর্থ স্থানে আছে ফারইস্ট ফাইন্যান্স। আজ এই শেয়ারের দাম কমেছে ৫ শতাংশ বা ১০ পয়সা। বৃহস্পতিবার দিন শেষে এই কোম্পানির শেয়ারের দাম ছিল ২ টাকা। আজ দিন শেষে দাম কমে হয়েছে ১ দশমিক ৯০ টাকা।
মূল্য হ্রাসের দিক থেকে আজ পঞ্চম স্থানে থাকা ইবিএল ফার্স্ট মিউচুয়ালের দাম কমেছে ৪ দশমিক ৫৪ শতাংশ বা ২০ পয়সা। বৃহস্পতিবার দিন শেষে এই শেয়ারের দাম ছিল ৪ দশমিক ৪০ টাকা। আজ দিন শেষে এর দাম হয়েছে ৪ দশমিক ২০ টাকা।