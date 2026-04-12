আজ দাম কমার শীর্ষে তুংহাই নিটিং

আজ রোববার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে (ডিএসই) লেনদেন শেষ হয়েছে। আজ লেনদেন ও সূচক উভয়ই বেড়েছে। আজ লেনদেন হয়েছে ৮৩৭ কোটি ১০ লাখ টাকার। গত বৃহস্পতিবার লেনদেন হয়েছে ৭৭৬ কোটি ৮৬ লাখ টাকার।
আজ দিন শেষে ঢাকার শেয়ারবাজারের প্রধান সূচক ডিএসইএক্স বেড়ে হয়েছে ৫ হাজার ২৭১ দশমিক ৪০ পয়েন্ট। আগের কর্মদিবসের তুলনায় সূচকটি বেড়েছে ১৩ দশমিক ৬৯ পয়েন্ট বা শূন্য দশমিক ২৬ শতাংশ। দ্বিতীয় সূচক ডিএসইএস কমে হয়েছে ১ হাজার ৬১ দশমিক ০৭ পয়েন্ট। আজ এই সূচক ২ দশমিক ০৯ পয়েন্ট বা শূন্য দশমিক ১৯ শতাংশ কমেছে। শীর্ষ ৩০টি কোম্পানি নিয়ে গঠিত ডিএস৩০ সূচক বেড়ে হয়েছে ২ হাজার ০২ দশমিক ৩৫ পয়েন্ট। সূচকটি কমেছে শূন্য দশমিক ১৪ পয়েন্ট বা শূন্য দশমিক ০০৭ শতাংশ।
আজ দিন শেষে দাম বেড়েছে ১৮৮টি কোম্পানির শেয়ারের। কমেছে ১৪৫টির ও অপরিবর্তিত আছে ৬৬টি কোম্পানির শেয়ারের দাম। দেখে নেওয়া যাক, আজ মূল্যহ্রাসের শীর্ষে আছে কোন কোম্পানিগুলো।
মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ প্রথম স্থানে আছে তুংহাই নিটিং। গত কার্যদিবসে এই শেয়ারের দাম ছিল ৩ টাকা ৬০ পয়সা। আজ এই কোম্পানির শেয়ারের দাম কমে হয়েছে ৩ টাকা ৩০ পয়সা। আজ দাম কমেছে ৮ দশমিক ৩৩ শতাংশ।
মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ দ্বিতীয় স্থানে আছে সুহৃদ ইন্ডাস্ট্রিজ। গত কার্যদিবসে এই শেয়ারের দাম ছিল ৬ টাকা ৬০ পয়সা। আজ দাম কমে হয়েছে ৬ টাকা ৩০ পয়সা। আজ দাম কমেছে ৪ দশমিক ৫৪ শতাংশ।
মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ তৃতীয় স্থানে আছে নর্দার্ন জুট। গত কার্যদিবসে এই শেয়ারের দাম ছিল ১১৭ টাকা ৫০ পয়সা। আজ দাম কমে হয়েছে ১১২ টাকা ৬০ পয়সা। আজ দাম কমেছে ৪ দশমিক ১৭ শতাংশ।
মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ চতুর্থ স্থানে আছে জিএসপি ফাইন্যান্স। গত কার্যদিবসে এই শেয়ারের দাম ছিল ৪ টাকা ৮০ পয়সা। আজ এই কোম্পানির শেয়ারের দাম কমে হয়েছে ৪ টাকা ৬০ পয়সা। আজ দাম কমেছে ৪ দশমিক ১৬ শতাংশ।
মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ পঞ্চম স্থানে আছে আলিফ ম্যানুফ্যাকচারিং। গত কার্যদিবসে এই শেয়ারের দাম ছিল ৫ টাকা। আজ দাম কমে হয়েছে ৪ টাকা ৮০ পয়সা। আজ দাম কমেছে ৪ শতাংশ।