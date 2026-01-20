নতুন কোম্পানি ও জমিতে বিনিয়োগ করবে অলিম্পিক ইন্ডাস্ট্রিজ

নতুন কোম্পানি ও জমিতে বিনিয়োগ করবে অলিম্পিক ইন্ডাস্ট্রিজ
শেয়ারবাজারে তালিকাভুক্ত অলিম্পিক ইন্ডাস্ট্রিজ তাদের ভবিষ্যৎ ব্যবসা সম্প্রসারণের জন্য জমি ও নতুন কোম্পানিতে বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ১৯ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত কোম্পানিটির পরিচালনা পর্ষদের সভায় এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। তালিকাভুক্ত কোম্পানি হিসেবে আজ মঙ্গলবার স্টক এক্সচেঞ্জের মাধ্যমে এসব সিদ্ধান্তের কথা বিনিয়োগকারীদের জানানো হয়েছে। দেশের প্রধান শেয়ারবাজার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (ডিএসই) সূত্রে এই তথ্য জানা গেছে।
কোম্পানিটি জানিয়েছে, গত সোমবারের পর্ষদ সভায় ভবিষ্যৎ ব্যবসা সম্প্রসারণে স্থাপনা নির্মাণ করতে নারায়ণগঞ্জের বন্দর থানাধানী মদনপুরে সোয়া ১৯ শতাংশ জমি কিনবে কোম্পানিটি। এই জমির মোট ক্রয়মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে পৌনে ৫৮ লাখ টাকা। জমিটি মুজিবুর রহমান ও ফেরদৌসী বেগম নামের দুই ব্যক্তির কাছ থেকে অলিম্পিক ইন্ডাস্ট্রিজের নামে কেনা হবে। জমি নিবন্ধন–সংক্রান্ত ভ্যাট, কর ও অন্যান্য খরচ অলিম্পিক ইন্ডাস্ট্রিজ বহন করবে।
এ ছাড়া সভায় আরও সিদ্ধান্ত হয়েছে, ট্রিপটি ইন্ডাস্ট্রিজ নামে একটি নতুন কোম্পানিতে বিনিয়োগ করবে অলিম্পিক ইন্ডাস্ট্রিজ। উদ্যোক্তা শেয়ারধারী হিসেবে অলিম্পিক ইন্ডাস্ট্রিজ নতুন কোম্পানিটিতে ২০ লাখ টাকা বিনিয়োগ করবে। তার বিপরীতে ১০ টাকা অভিহিত মূল্য বা ফেসভ্যালুর ২ লাখ সাধারণ শেয়ারের মালিকানা নেবে অলিম্পিক। প্রস্তাবিত ট্রিপটি ইন্ডাস্ট্রিজের অনুমোদিত মূলধন নির্ধারণ করা হয়েছে ৫০ কোটি টাকা, যা ১০ টাকা অভিহিত মূল্যের ৫ কোটি সাধারণ শেয়ারে বিভক্ত থাকবে। আর কোম্পানিটির পরিশোধিত মূলধন হবে ৫০ লাখ টাকা, যা ১০ টাকা অভিহিত মূল্যের ৫ লাখ সাধারণ শেয়ারে বিভক্ত থাকবে।
ডিএসইর তথ্য অনুযায়ী, অলিম্পিক ইন্ডাস্ট্রিজ ১৯৮৯ সালে শেয়ারবাজারে তালিকাভুক্ত হয়। বর্তমানে কোম্পানিটি ভালো মৌলভিত্তির কোম্পানি হিসেবে ‘এ’ শ্রেণিভুক্ত। সর্বশেষ গত ২০২৪–২৫ অর্থবছর শেষে কোম্পানিটি শেয়ারধারীদের ৩০ শতাংশ করে নগদ লভ্যাংশ দিয়েছে। চলতি ২০২৫–২৬ অর্থবছরের প্রথম প্রান্তিক (জুলাই–সেপ্টেম্বর) শেষে কোম্পানিটি ৫৭ কোটি টাকা মুনাফা করেছে। তাতে শেয়ারপ্রতি আয় বা ইপিএস ছিল ২ টাকা ৮৬ পয়সা। আজ লেনদেনের প্রথম দুই ঘণ্টা শেষে দুপুর ১২টায় কোম্পানিটির শেয়ারের বাজারমূল্য ছিল ১৪৬ টাকা। বিনিয়োগের খবরেও এদিন উল্লেখিত সময় পর্যন্ত কোম্পানিটির প্রতিটি শেয়ারের দাম এক টাকা কমেছে।