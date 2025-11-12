শেয়ারবাজার

আজ দাম কমার শীর্ষে খান ব্রাদার্স

বাণিজ্য ডেস্ক

আজ বুধবার সপ্তাহের চতুর্থ কার্যদিবসে দেশের প্রধান শেয়ারবাজার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের (ডিএসই) লেনদেন ও সূচক উভয়ই কমেছে। প্রধান সূচক ডিএসইএক্সসহ তিনটি সূচকই ছিল নিম্নমুখী।

আজও ডিএসইতে লেনদেন ৩০০ কোটি টাকার নিচে নেমে এসেছে। লেনদেন হয়েছে ২৯০ কোটি ১৩ লাখ টাকার। গতকাল মঙ্গলবার লেনদেন হয়েছে ৩৩৯ কোটি ৭৫ লাখ টাকার।

আজ লেনদেন শেষে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের সূচক ডিএসইএক্স কমে হয়েছে ৪ হাজার ৮২৫ দশমিক ৩৩ পয়েন্ট। গতকালের তুলনায় সূচকটি কমেছে ৪৭ দশমিক ৪৩ পয়েন্ট বা শূন্য দশমিক ৯৭ শতাংশ। ডিএসইএস কমে হয়েছে ১ হাজার ৫ দশমিক ৯৪ পয়েন্ট। আজ এই সূচক কমেছে ১১ দশমিক ২২ পয়েন্ট বা ১ দশমিক ১০ শতাংশ। শীর্ষ ৩০টি কোম্পানি নিয়ে গঠিত ডিএস৩০ সূচক কমে হয়েছে ১ হাজার ৮৯৮ দশমিক ৯৭ পয়েন্ট। সূচকটি কমেছে ১৮ দশমিক ১৪ পয়েন্ট বা শূন্য দশমিক ৯৪ শতাংশ।

আজ দিন শেষে দাম বেড়েছে ৫৩টি কোম্পানির শেয়ারের। দাম কমেছে ৩০১টির এবং অপরিবর্তিত আছে ৩৪টি কোম্পানির। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটের তথ্য অনুসারে, আজ মূল্যহ্রাসের শীর্ষে আছে খান ব্রাদার্স।

খান ব্রাদার্স

আজ মূল্যহ্রাসের শীর্ষে আছে খান ব্রাদার্স। আজ এই কোম্পানির শেয়ারের দাম ৯ দশমিক ৬৫ শতাংশ কমে ৬২ টাকা ৭০ পয়সায় নেমে এসেছে। গতকাল দিন শেষে এই শেয়ারের দাম ছিল ৬৯ টাকা ৪০ পয়সা।

ইবিএল ফার্স্ট মিউচুয়াল

মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ দ্বিতীয় স্থানে আছে ইবিএল ফার্স্ট মিউচুয়াল। আজ এই ইউনিটের দাম কমেছে ৯ দশমিক শূন্য ৯ শতাংশ। গতকাল এই ইউনিটের দাম ছিল ৩ টাকা ৩০ পয়সা। আজ দাম কমে হয়েছে ৩ টাকা।

ফিনিক্স ফাইন্যান্স

মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ তৃতীয় স্থানে আছে ফিনিক্স ফাইন্যান্স। আজ এই শেয়ারের দাম কমেছে ৯ দশমিক শূন্য ৯ শতাংশ। গতকাল দিন শেষে এই কোম্পানির শেয়ারের দাম ছিল ২ টাকা ২০ পয়সা। আজ দাম কমে হয়েছে ২ টাকা।

সামিট পাওয়ার

আজ মূল্যহ্রাসের দিক থেকে চতুর্থ স্থানে আছে সামিট পাওয়ার। আজ এই শেয়ারের দাম কমেছে ৮ দশমিক ৬৩ শতাংশ। গতকাল এই কোম্পানির শেয়ারের দাম ছিল ১৩ টাকা ৯০ পয়সা। আজ দিন শেষে শেয়ারটির দাম কমে হয়েছে ১২ টাকা ৭০ পয়সা।

ওরিয়ন ইনফিউশন

আজ মূল্যহ্রাসের দিক থেকে পঞ্চম স্থানে আছে ওরিয়ন ইনফিউশন। আজ এই শেয়ারের দাম কমেছে ৮ দশমিক ৬১ শতাংশ। গতকাল শেয়ারটির দাম ছিল ৩৯২ টাকা ২০ পয়সা। আজ দিন শেষে কোম্পানিটির শেয়ারের দাম কমে হয়েছে ৩৫৮ টাকা ৪০ পয়সা।

