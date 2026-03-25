আজ দাম কমার শীর্ষে জেন নেক্সট

আজ বুধবার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে (ডিএসই) লেনদেন শেষ হয়েছে। আজ লেনদেন ও সূচক উভয়ই বেড়েছে। আজ লেনদেন হয়েছে ৬০৩ কোটি ৮১ লাখ টাকার। গতকাল মঙ্গলবার লেনদেন হয়েছে ৪৯২ কোটি ৪৭ লাখ টাকার।
আজ দিন শেষে ঢাকার শেয়ারবাজারের প্রধান সূচক ডিএসইএক্স বেড়ে হয়েছে ৫ হাজার ৩১৬ দশমিক ২৪ পয়েন্ট। আগের কর্মদিবসের তুলনায় সূচকটি কমেছে ৩১ দশমিক ২৭ পয়েন্ট বা শূন্য দশমিক ৫৯ শতাংশ। দ্বিতীয় সূচক ডিএসইএস বেড়ে হয়েছে ১ হাজার ৭৩ দশমিক ৬৬ পয়েন্ট। আজ এই সূচক ১ দশমিক শূন্য ৫ পয়েন্ট বা শূন্য দশমিক শূন্য ৯ শতাংশ কমেছে। শীর্ষ ৩০টি কোম্পানি নিয়ে গঠিত ডিএস৩০ সূচক বেড়ে হয়েছে ২ হাজার ১৯ দশমিক ৭১ পয়েন্ট। সূচকটি বেড়েছে ৮ দশমিক ২৫ পয়েন্ট বা শূন্য দশমিক ৪১ শতাংশ।
আজ দিন শেষে দাম বেড়েছে ২৪১টি কোম্পানির শেয়ারের। দাম কমেছে ১০২টির ও অপরিবর্তিত আছে ৪৭টি কোম্পানির শেয়ারের দাম। দেখে নেওয়া যাক, আজ মূল্যহ্রাসের শীর্ষে আছে কোন কোম্পানিগুলো।
মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ প্রথম স্থানে আছে জেন নেক্সট। গত কার্যদিবসে এই শেয়ারের দাম ছিল ৪ টাকা ৩০ পয়সা। আজ এই কোম্পানির শেয়ারের দাম কমে হয়েছে ৩ টাকা ৯০ পয়সা। আজ দাম কমেছে ৯ দশমিক ৩০ শতাংশ।
মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ দ্বিতীয় স্থানে আছে অ্যাপোলো ইস্পাত। গত কার্যদিবসে এই শেয়ারের দাম ছিল ৪ টাকা ৫০ পয়সা। আজ দাম কমে হয়েছে ৪ টাকা ১০ পয়সা। আজ দাম কমেছে ৮ দশমিক ৮৮ শতাংশ।
মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ তৃতীয় স্থানে আছে সিএনএ টেক্স। গত কার্যদিবসে এই শেয়ারের দাম ছিল ৪ টাকা ৫০ পয়সা। আজ দাম কমে হয়েছে ৪ টাকা ১০ পয়সা। আজ দাম কমেছে ৮ দশমিক ৮৮ শতাংশ।
মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ চতুর্থ স্থানে আছে তুং হাই নিটিং। গত কার্যদিবসে এই শেয়ারের দাম ছিল ৪ টাকা। আজ এই কোম্পানির শেয়ারের দাম কমে হয়েছে ৩ টাকা ৭০ পয়সা। আজ দাম কমেছে ৭ দশমিক ৫০ শতাংশ।
মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ পঞ্চম স্থানে আছে নিউ লাইন ক্লোদিং। গত কার্যদিবসে এই শেয়ারের দাম ছিল ৬ টাকা ৭০ পয়সা। আজ দাম কমে হয়েছে ৬ টাকা ২০ পয়সা। আজ দাম কমেছে ৭ দশমিক ৪৬ শতাংশ।