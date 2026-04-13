শেয়ারবাজার

আজ দাম কমার শীর্ষে মেঘনা কনডেন্সড মিল্ক

বাণিজ্য ডেস্ক

আজ সোমবার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে (ডিএসই) লেনদেন শেষ হয়েছে। আজ লেনদেন ও সূচক—উভয়ই কমেছে। আজ লেনদেন হয়েছে ৭৯৩ কোটি ৪২ লাখ টাকার। গতকাল লেনদেন হয়েছিল ৮৩৭ কোটি ১০ লাখ টাকার।

আজ দিন শেষে ঢাকার শেয়ারবাজারের প্রধান সূচক ডিএসইএক্স কমে হয়েছে ৫ হাজার ২৩০ দশমিক ৩৬ পয়েন্ট। আগের কর্মদিবসের তুলনায় সূচকটি কমেছে ৪১ দশমিক ০৩ পয়েন্ট বা শূন্য দশমিক ৭৭ শতাংশ। দ্বিতীয় সূচক ডিএসইএস কমে হয়েছে ১ হাজার ৫৭ দশমিক ৯৯ পয়েন্ট। আজ এই সূচক ৩ দশমিক ০৮ পয়েন্ট বা শূন্য দশমিক ২৯ শতাংশ কমেছে। শীর্ষ ৩০টি কোম্পানি নিয়ে গঠিত ডিএস৩০ সূচক কমে হয়েছে ১ হাজার ৯৮১ দশমিক ০৪ পয়েন্ট। সূচকটি কমেছে ২১ দশমিক ৩০ পয়েন্ট বা ১ দশমিক ০৬ শতাংশ।

আজ দিন শেষে দাম বেড়েছে ১২৩টি কোম্পানির শেয়ারের। কমেছে ২১৩টির ও অপরিবর্তিত আছে ৫৪টি কোম্পানির শেয়ারের দাম। দেখে নেওয়া যাক, আজ মূল্যহ্রাসের শীর্ষে আছে কোন কোম্পানিগুলো।

মেঘনা কনডেন্সড মিল্ক

মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ প্রথম স্থানে আছে মেঘনা কনডেন্সড মিল্ক। গত কার্যদিবসে এই শেয়ারের দাম ছিল ৩৮ টাকা ৫০ পয়সা। আজ এই কোম্পানির শেয়ারের দাম কমে হয়েছে ৩৬ টাকা ৭০ পয়সা। আজ দাম কমেছে ৪ দশমিক ৬৭ শতাংশ।

অ্যাপেক্স ট্যানারি

মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ দ্বিতীয় স্থানে আছে অ্যাপেক্স ট্যানারি। গত কার্যদিবসে এই শেয়ারের দাম ছিল ৭৮ টাকা ৪০ পয়সা। আজ দাম কমে হয়েছে ৭৫ টাকা। আজ দাম কমেছে ৪ দশমিক ৩৩ শতাংশ।

কেডিএস অ্যাক্সেসরিজ

মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ তৃতীয় স্থানে আছে কেডিএস অ্যাক্সেসরিজ। গত কার্যদিবসে এই শেয়ারের দাম ছিল ৫১ টাকা ৫০ পয়সা। আজ দাম কমে হয়েছে ৪৯ টাকা ৩০ পয়সা। আজ দাম কমেছে ৪ দশমিক ২৭ শতাংশ।

সেনা ইনস্যুরেন্স

মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ চতুর্থ স্থানে আছে সেনা ইনস্যুরেন্স। গত কার্যদিবসে এই শেয়ারের দাম ছিল ৭৩ টাকা ৩০ পয়সা। আজ এই কোম্পানির শেয়ারের দাম কমে হয়েছে ৭০ টাকা ২০ পয়সা। আজ দাম কমেছে ৪ দশমিক ২২ শতাংশ।

পিপলস ইনস্যুরেন্স

মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ পঞ্চম স্থানে আছে পিপলস ইনস্যুরেন্স। গত কার্যদিবসে এই শেয়ারের দাম ছিল ৪৯ টাকা ২০ পয়সা। আজ দাম কমে হয়েছে ৪৭ টাকা ৩০ পয়সা। আজ দাম কমেছে ৩ দশমিক ৮৬ শতাংশ।

