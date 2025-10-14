শেয়ারের মূল্যবৃদ্ধির শীর্ষে এসআইবিএল

সপ্তাহের তৃতীয় দিন আজ মঙ্গলবার দেশের প্রধান শেয়ারবাজার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের (ডিএসই) লেনদেন কিছুটা বাড়লেও সূচক কমেছে। আজ প্রধান সূচক ডিএসইএক্সসহ তিনটি সূচকেরই পতন হয়েছে।
আজ ডিএসইর লেনদেন ৬০০ কোটি টাকার ঘরে উঠেছে। আজ লেনদেন হয়েছে ৬০৬ দশমিক ৪২ কোটি টাকার। গতকাল সোমবার লেনদেন হয়েছে ৫৩০ কোটি টাকার।
আজকের লেনদেন শেষে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের সূচক ডিএসইএক্স দাঁড়িয়েছে ৫ হাজার ১৯৭ দশমিক ২৬ পয়েন্টে। গত দিনের তুলনায় সূচকটি কমেছে ৩০ দশমিক ৪৮ পয়েন্ট বা শূন্য দশমিক ৫৮ শতাংশ। ডিএসইএস নেমেছে ১ হাজার ১১১ দশমিক ৬২ পয়েন্টে। আজ কমেছে ৬ দশমিক ১১ পয়েন্ট বা শূন্য দশমিক ৫৪ শতাংশ। এ ছাড়া শীর্ষ ৩০টি কোম্পানি নিয়ে গঠিত ডিএস ৩০ সূচকের মান কমে হয়েছে ১ হাজার ৯৯৫ দশমিক ৬৫ পয়েন্ট। সূচকটি কমেছে ১৪ দশমিক ২৩ পয়েন্ট বা শূন্য দশমিক ৭০ শতাংশ।
আজ দিন শেষে দাম বেড়েছে ১০৫টি কোম্পানির শেয়ারের। দাম কমেছে ২৩৩টি কোম্পানির এবং অপরিবর্তিত আছে ৫৮টি কোম্পানির। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটের তথ্য অনুসারে, আজ ঢাকার শেয়ারবাজারে মূল্যবৃদ্ধির শীর্ষে আছে এসআইবিএল।
মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ প্রথম স্থানে আছে সোশ্যাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড বা এসআইবিএল। গতকাল সোমবার এই কোম্পানির শেয়ারের দাম ছিল ৪ টাকা। আজ দাম বেড়ে হয়েছে ৪ দশমিক ৪০ টাকা। অর্থাৎ দাম বেড়েছে ১০ শতাংশ।
ডিএসইর ওয়েবসাইটের তথ্যানুসারে, মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ দ্বিতীয় স্থানে আছে পূরবী জেনারেল ইনস্যুরেন্স। গতকাল সোমবার এই শেয়ারের দাম ছিল ২১ দশমিক ২০ টাকা। আজ দাম বেড়ে হয়েছে ২৩ দশমিক ১০ টাকা। আজ দাম বেড়েছে ৮ দশমিক ৯৬ শতাংশ।
মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ তৃতীয় স্থানে আছে ওরিয়ন ইনফিউশন লিমিটেড। গতকাল সোমবার শেয়ারটির দাম ছিল ৪৭০ টাকা। আজ দাম বেড়ে হয়েছে ৫১১ দশমিক ১০ টাকা। অর্থাৎ দাম বেড়েছে ৪ দশমিক ৭৪ শতাংশ।
মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ চতুর্থ স্থানে আছে এক্সিম ব্যাংক। আজ এই শেয়ারের দাম বেড়েছে ৮ দশমিক ৫৭ শতাংশ। গতকাল সোমবার এই কোম্পানির শেয়ারের দাম ছিল ৩ দশমিক ৫০ টাকা। আজ দিন শেষে দাম বেড়ে হয়েছে ৩ দশমিক ৮০ টাকা।
মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ পঞ্চম স্থানে থাকা ভ্যানগার্ড এএমএমলের শেয়ারের দাম বেড়েছে ৮ দশমিক ২১ শতাংশ। গতকাল সোমবার দিন শেষে এই ইউনিটের দাম ছিল ৭ দশমিক ৩০ টাকা। আজ দাম বেড়ে হয়েছে ৭ দশমিক ৯ টাকা।