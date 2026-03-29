আজ মূল্যবৃদ্ধির শীর্ষে বাংলাদেশ অটোকারস

আজ রোববার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে (ডিএসই) লেনদেন শেষ হয়েছে। আজ লেনদেন বাড়লেও সূচক কমেছে। আজ লেনদেন হয়েছে ৬৪৬ কোটি ৪২ লাখ টাকার। গত বৃহস্পতিবার লেনদেন হয়েছে ৬০৩ কোটি ৮১ লাখ টাকার।
আজ দিন শেষে ঢাকার শেয়ারবাজারের প্রধান সূচক ডিএসইএক্স কমে হয়েছে ৫ হাজার ২৭২ দশমিক শূন্য ৭ পয়েন্ট। আগের কর্মদিবসের তুলনায় সূচকটি কমেছে ৪৪ দশমিক ১৭ পয়েন্ট বা শূন্য দশমিক ৮৩ শতাংশ। দ্বিতীয় সূচক ডিএসইএস কমে হয়েছে ১ হাজার ৬৬ দশমিক ১১ পয়েন্ট। আজ এই সূচক ৭ দশমিক ৫৪ পয়েন্ট বা শূন্য দশমিক ৭০ শতাংশ কমেছে। শীর্ষ ৩০টি কোম্পানি নিয়ে গঠিত ডিএস৩০ সূচক কমে হয়েছে ১ হাজার ৯৯৮ দশমিক ৩৯ পয়েন্ট। সূচকটি কমেছে ২১ দশমিক ৩২ পয়েন্ট বা ১ দশমিক শূন্য ৫ শতাংশ।
আজ দিন শেষে দাম বেড়েছে ১১৪টি কোম্পানির শেয়ারের। দাম কমেছে ২৫০টির ও অপরিবর্তিত আছে ৩০টি কোম্পানির শেয়ারের। দেখে নেওয়া যাক, আজ মূল্যবৃদ্ধির শীর্ষে আছে কোন কোম্পানিগুলো।
মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ প্রথম স্থানে আছে বাংলাদেশ অটোকারস। গত কার্যদিবসে এই শেয়ারের দাম ছিল ১৬৮ টাকা ৪০ পয়সা। আজ এই শেয়ারের দাম বেড়ে হয়েছে ১৮৫ টাকা ১০ পয়সা। আজ দাম বেড়েছে ৯ দশমিক ৯১ শতাংশ।
মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ দ্বিতীয় স্থানে আছে বিডি থাইফুড। গত কার্যদিবসে এই ইউনিটের দাম ছিল ১৭ টাকা ২০ পয়সা। আজ এর দাম বেড়ে হয়েছে ১৮ টাকা ৮০ পয়সা। আজ দাম বেড়েছে ৯ দশমিক ৩০ শতাংশ।
মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ তৃতীয় স্থানে আছে পিএইচপি ফার্স্ট মিউচুয়াল। আজ এই ইউনিটের দাম বেড়েছে ৯ দশমিক শূন্য ৯ শতাংশ। গত কার্যদিবসে এর দাম ছিল ৩ টাকা ৩০ পয়সা। আজ দিন শেষে দাম বেড়ে হয়েছে ৩ টাকা ৬০ পয়সা।
মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ চতুর্থ স্থানে আছে টেকনো ড্রাগস। আজ এই শেয়ারের দাম বেড়েছে ৮ দশমিক ৯১ শতাংশ। গত কার্যদিবসে এর দাম ছিল ৩০ টাকা ৩০ পয়সা। আজ দিন শেষে দাম বেড়ে হয়েছে ৩৩ টাকা।
মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ পঞ্চম স্থানে আছে আইএফআইসি ফার্স্ট মিউচুয়াল। আজ এই ইউনিটের দাম বেড়েছে ৮ দশমিক ৩৩ শতাংশ। গত কার্যদিবসে এর দাম ছিল ৩ টাকা ৬০ পয়সা। আজ দিন শেষে দাম বেড়ে হয়েছে ৩ টাকা ৯০ পয়সা।