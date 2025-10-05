শেয়ারের মূল্যবৃদ্ধির শীর্ষে এক্সিম ব্যাংক

সপ্তাহের প্রথম দিন আজ রোববার দেশের প্রধান শেয়ারবাজার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের (ডিএসই) মূল্যসূচক বেড়েছে। তবে কমেছে লেনদেন। আজ প্রধান সূচক ডিএসইএক্সসহ তিনটি সূচকেরই উত্থান হয়েছে।
গত সপ্তাহের শেষ কার্যদিবস মঙ্গলবার লেনদেন হয়েছে ৬৯৬ দশমিক ৮০ কোটি টাকা। আজ লেনদেন হয়েছে ৬১৯ দশমিক ২৮ কোটি টাকার। আজ মূল্যবৃদ্ধিতে মূলত ব্যাংক কোম্পানির দাপট দেখা যাচ্ছে। মূল্যবৃদ্ধির তালিকায় থাকা পাঁচটি কোম্পানির মধ্যে চারটি ব্যাংক কোম্পানি।
আজকের লেনদেন শেষে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের সূচক ডিএসইএক্স দাঁড়িয়েছে ৫ হাজার ৪৪৭ দশমিক ৬৩ পয়েন্টে। গত দিনের তুলনায় সূচকটি বেড়েছে ৩১ পয়েন্ট বা শূন্য দশমিক ৫৮ শতাংশ। ডিএসইএস উঠেছে ১ হাজার ১৭৪ দশমিক শূন্য ২ পয়েন্টে। আজ কমেছে ২ দশমিক শূন্য ৪ পয়েন্ট বা শূন্য দশমিক ১৭ শতাংশ। এ ছাড়া শীর্ষ ৩০টি কোম্পানি নিয়ে গঠিত ডিএস৩০ সূচকের মান বেড়ে হয়েছে ২ হাজার ৯২ দশমিক ৫৬ পয়েন্ট। সূচকটি বেড়েছে ১০ দশমিক ৭২ পয়েন্ট বা শূন্য দশমিক ৫১ শতাংশ।
আজ দিন শেষে দাম বেড়েছে ১৮৩টি কোম্পানির শেয়ার। দাম কমেছে ১৪৭টি কোম্পানির এবং অপরিবর্তিত আছে ৬৫টি কোম্পানির। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটের তথ্য অনুসারে, আজ ঢাকার শেয়ারবাজারে মূল্যবৃদ্ধির শীর্ষে আছে এক্সিম ব্যাংক।
মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ প্রথম স্থানে আছে এক্সিম ব্যাংক। গত সপ্তাহের শেষ কর্মদিবস মঙ্গলবার এই কোম্পানির শেয়ারের দাম ছিল ৪ টাকা। আজ দাম বেড়ে হয়েছে ৪ দশমিক ৪০ টাকা। অর্থাৎ দাম বেড়েছে ১০ শতাংশ।
ডিএসইর ওয়েবসাইটের তথ্যানুসারে, মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ দ্বিতীয় স্থানে আছে প্রগতি ইনস্যুরেন্স। গত সপ্তাহের শেষ কর্মদিবস মঙ্গলবার এই শেয়ারের দাম ছিল ৬৪ দশমিক ৩০ টাকা। আজ দাম বেড়ে হয়েছে ৭০ দশমিক ৭০ টাকা। দাম বেড়েছে ৯ দশমিক ৯৫ শতাংশ।
মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ তৃতীয় স্থানে আছে সোশ্যাল ইসলামী ব্যাংক। গত সপ্তাহের শেষ কর্মদিবস মঙ্গলবার শেয়ারটির দাম ছিল ৪ দশমিক ৪০ টাকা। আজ দাম বেড়ে হয়েছে ৪ দশমিক ৮০ টাকা। অর্থাৎ দাম বেড়েছে ৯ দশমিক শূন্য ৯ শতাংশ।
মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ চতুর্থ স্থানে আছে এবি ব্যাংক। আজ এই শেয়ারের দাম বেড়েছে ৮ দশমিক ৭৭ শতাংশ। গত সপ্তাহের শেষ কর্মদিবস মঙ্গলবার এই কোম্পানির শেয়ারের দাম ছিল ৫ দশমিক ৭০ টাকা। আজ দিন শেষে দাম বেড়ে হয়েছে ৬ দশমিক ২০ টাকা।
মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ পঞ্চম স্থানে থাকা ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংকের শেয়ারের দাম বেড়েছে ৭ দশমিক ৬৯ শতাংশ। গতকাল দিন শেষে এই শেয়ারের দাম ছিল ২ দশমিক ৬০ টাকা। আজ দাম বেড়ে হয়েছে ২ দশমিক ৮০ টাকা।