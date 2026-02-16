শেয়ারবাজারে বড় উত্থানের পরদিনই মূল্য সংশোধন

শেয়ারবাজারে বড় উত্থানের পরদিনই মূল্য সংশোধন
বড় উত্থানের পর বিক্রির চাপে আজ সোমবার কিছুটা মূল্য সংশোধন হয়েছে শেয়ারবাজারে। তাতে এদিন শেয়ারবাজারে সূচক কিছুটা কমেছে। বাজারের এই প্রবণতাকে স্বাভাবিক আচরণই মনে করছেন বাজারসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা।
দেশের প্রধান শেয়ারবাজার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের (ডিএসই) প্রধান সূচক ডিএসইএক্স আজ দিন শেষে ১১ পয়েন্ট কমে দাঁড়িয়েছে ৫ হাজার ৫৯০ পয়েন্টে। গতকাল রোববার এই সূচক ২০১ পয়েন্ট বা পৌনে ৪ শতাংশ বেড়েছিল। সূচকের পাশাপাশি ডিএসইতে আজ লেনদেনও কিছুটা কমেছে। এদিন ঢাকার বাজারে লেনদেনের পরিমাণ ছিল ১ হাজার ২৫৭ কোটি টাকা, যা আগের দিনের চেয়ে ১৮ কোটি টাকা কম। ঢাকার বাজারে সূচক কমলেও অপর শেয়ারবাজার চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জের (সিএসই) সার্বিক সূচকটি এদিন ৭ পয়েন্ট বেড়েছে। তবে লেনদেন কমে নেমে এসেছে ১৪ কোটি টাকায়, যা আগের দিনের চেয়ে ১১ কোটি টাকা কম।
বাজারের তথ্য অনুযায়ী, নির্বাচন-পরবর্তী প্রথম কার্যদিবসে গতকাল রোববার ব্যাংকসহ ভালো মৌলভিত্তির বেশির ভাগ শেয়ারের দাম উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বেড়েছিল। তাতে সূচকের বড় উত্থান হয়। তার বিপরীতে আজ ব্যাংকসহ মৌলভিত্তির বেশির ভাগ শেয়ারের দাম কমেছে। গত কয়েক দিনের শেয়ারের দামের উত্থানের পর এদিন বিনিয়োগকারীদের মধ্যে মুনাফা তুলে নেওয়ার প্রবণতা ছিল। এ কারণে বিক্রির চাপ বেশি থাকায় শেয়ারের দাম কমে। এদিন ঢাকার বাজারে লেনদেন হওয়া ৩৯৭ কোম্পানির মধ্যে ২১৮টির দাম কমেছে, বেড়েছে ১৫৩টির আর অপরিবর্তিত ছিল ২৬টির দাম।
দেশের শীর্ষস্থানীয় ব্রোকারেজ হাউস লঙ্কাবাংলা সিকিউরিটিজের প্রতিবেদন অনুযায়ী, ঢাকার বাজারে সূচকের পতনে সবচেয়ে বেশি ভূমিকা ছিল গ্রামীণফোন, পূবালী ব্যাংক, প্রাইম ব্যাংক, রেনাটা, ব্র্যাক ব্যাংক, বেক্সিমকো ফার্মা, ইসলামী ব্যাংক, ওয়ালটন, ব্রিটিশ আমেরিকান টোব্যাকো ও আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংকের। এই ১০ কোম্পানির শেয়ারের সম্মিলিত দরপতনে ডিএসইএক্স সূচকটি কমেছে ১৯ পয়েন্টের বেশি। ভালো মৌলভিত্তির এসব কোম্পানির দরপতনের বিপরীতে স্কয়ার ফার্মা, ন্যাশনাল ব্যাংক, আইএফআইসি, প্রিমিয়ার ব্যাংক, এবি ব্যাংক, এক্মি ল্যাবরেটরিজ, শাহজিবাজার পাওয়ার, সোনালী পেপার, ঢাকা ব্যাংক ও লঙ্কাবাংলা ফিন্যান্সের মূল্যবৃদ্ধি সূচকে ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। এই ১০ কোম্পানির শেয়ারের মূল্যবৃদ্ধি ডিএসইএক্স সূচকটি বেড়েছে প্রায় ২১ পয়েন্ট।
বড় উত্থানের পরদিন বাজারের এই দরপতনের বিষয়ে জানতে চাইলে ডিএসইর পরিচালক শাকিল রিজভী প্রথম আলোকে বলেন, আগের দিনের বড় উত্থানের পর আজ শেয়ারের দামের কিছুটা মূল্য সংশোধন হয়েছে। কারণ, অনেকে মুনাফা তুলে নিয়ে এক শেয়ার থেকে অন্য শেয়ারে বিনিয়োগ স্থানান্তর করেছেন। এটি বাজারের স্বাভাবিক আচরণ। বেশির ভাগ শেয়ারের দাম কমলেও লেনদেন ছিল ইতিবাচক। বাজারের স্বাভাবিক গতি ফিরতে আরও কয়েক দিন সময় লাগবে। নতুন কিছু বিনিয়োগকারীর পাশাপাশি পুরোনো নিষ্ক্রিয় বিনিয়োগকারীরা সক্রিয় হতে শুরু করেছেন। বাজারের জন্যও এটি ইতিবাচক।
রোববার ডিএসইতে বিএনপি থেকে নির্বাচিত সংসদ সদস্যদের সংশ্লিষ্টতা রয়েছে এমন কোম্পানি লেনদেন ও মূল্যবৃদ্ধিতে এগিয়ে ছিল। আর দাম কমেছিল জামায়াতে ইসলামী-সংশ্লিষ্টদের মালিকানা থাকা কোম্পানির শেয়ারদর। আজকের বাজারে এই ধারার কিছুটা বদল হয়। বিএনপি নেতাদের মালিকানাধীন কোম্পানির পাশাপাশি জামায়াতে ইসলামী নেতাদের সংশ্লিষ্টতা রয়েছে এমন কোম্পানিরও দর বেড়েছে। আগের দিনের মতো আজও ঢাকার বাজারে লেনদেনের দ্বিতীয় অবস্থানে ছিল ঢাকা ব্যাংক। এদিন কোম্পানিটির প্রায় ৪১ কোটি টাকার শেয়ারের হাতবদল হয়। আর দাম কমেছে ৩০ পয়সা বা ২ শতাংশ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৫ টাকায়। পাশাপাশি বেড়েছে আবদুল আউয়াল মিন্টুর মালিকানাধীন ন্যাশনাল ব্যাংক, কেঅ্যান্ডকিউ ও দুলামিয়া কটনের শেয়ারের দাম। এর মধ্যে ন্যাশনাল ব্যাংকের দাম সর্বোচ্চ ১০ শতাংশ, কেঅ্যান্ডকিউর দাম ৫ শতাংশ ও দুলামিয়া কটনের দাম বেড়েছে ৫০ পয়সা। তার বিপরীতে জামায়াতে ইসলামী-সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান হিসেবে পরিচিত ইবনে সিনা ফার্মার শেয়ারের দাম এদিন ২ শতাংশ বা ৬ টাকা বেড়েছে। তবে ইসলামী ব্যাংকের শেয়ারের দাম ৩০ পয়সা কমেছে।