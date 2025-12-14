আজ মূল্যবৃদ্ধির শীর্ষে প্রাইম ফাইন্যান্স ফার্স্ট মিউচুয়াল ফান্ড

সপ্তাহের প্রথম কার্যদিবস আজ রোববার দেশের প্রধান শেয়ারবাজার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে (ডিএসই) লেনদেন ও সূচক দুটিই কমেছে। এ দিন প্রধান সূচক ডিএসইএক্সসহ তিনটি সূচকই ছিল নিম্নমুখী।
ডিএসইতে আজ মোট লেনদেন হয়েছে প্রায় ৪৫০ কোটি টাকা। গত বৃহস্পতিবার লেনদেন হয়েছিল ৪৬৩ কোটি ৭৬ লাখ টাকার।
আজ লেনদেন শেষে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের প্রধান সূচক ডিএসইএক্স কমে হয়েছে ৪ হাজার ৯৩২ দশমিক ৯৬ পয়েন্ট। বৃহস্পতিবারের তুলনায় সূচকটি কমেছে ৩০ দশমিক ৮৬ পয়েন্ট বা শূন্য দশমিক ৬২ শতাংশ। অপর সূচক ডিএসইএস কমে হয়েছে ১ হাজার ২৮ পয়েন্ট। আজ এই সূচক ৬ দশমিক ৪৫ পয়েন্ট বা শূন্য দশমিক ৬২ শতাংশ কমেছে। এ ছাড়া শীর্ষ ৩০টি কোম্পানি নিয়ে গঠিত ডিএস ৩০ সূচক কমে হয়েছে ১ হাজার ৮৯১ দশমিক ৪৮ পয়েন্ট। সূচকটি কমেছে ১১ দশমিক ৮০ পয়েন্ট বা শূন্য দশমিক ৬২ শতাংশ।
রোববার দিন শেষে দাম বেড়েছে ৭৯টি কোম্পানির শেয়ারের। কমেছে ২৪৯টির ও অপরিবর্তিত আছে ৬৩টি কোম্পানির। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটের তথ্য অনুসারে, আজ মূল্যবৃদ্ধির শীর্ষে আছে প্রাইম ফাইন্যান্স ফার্স্ট মিউচুয়াল ফান্ড।
মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ প্রথম স্থানে আছে প্রাইম ফাইন্যান্স ফার্স্ট মিউচুয়াল ফান্ড। বৃহস্পতিবার এই ফান্ডটির প্রতিটি ইউনিটের দাম ছিল ১৯ টাকা। আজ প্রতি ইউনিটের দাম বেড়ে হয়েছে ২০ টাকা ৯০ পয়সা। অর্থাৎ আজ দাম বেড়েছে ১০ শতাংশ।
ডিএসইর ওয়েবসাইটের তথ্য অনুসারে, মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ দ্বিতীয় স্থানে আছে বঙ্গজ লিমিটেড। বৃহস্পতিবার এই কোম্পানির শেয়ারের দাম ছিল ১১৩ টাকা ৫০ পয়সা। আজ দাম বেড়ে হয়েছে ১২৪ টাকা ৮০ পয়সা। দাম বেড়েছে ৯ দশমিক ৯৬ শতাংশ।
মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ চতুর্থ স্থানে আছে রিলায়েন্স ইনস্যুরেন্স মিউচুয়াল ফান্ডের প্রথম স্কিম রিলায়েন্স ওয়ান। আজ এই ফান্ডের প্রতিটি ইউনিটের দাম বেড়েছে ৯ দশমিক ৫৬ শতাংশ। বৃহস্পতিবার এই ফান্ডের প্রতি ইউনিটের দাম ছিল ১৩ টাকা ৬০ পয়সা। আজ দিন শেষে দাম বেড়ে হয়েছে ১৪ টাকা ৯০ পয়সা।
মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ চতুর্থ স্থানে আছে অ্যাপেক্স ট্যানারি লিমিটেড। আজ এই কোম্পানির শেয়ারের দাম বেড়েছে ৬ দশমিক শূন্য ৮ শতাংশ। গত কার্যদিবসে এই কোম্পানির শেয়ারের দাম ছিল ৫৭ টাকা ৬০ পয়সা। আজ দিন শেষে দাম বেড়ে হয়েছে ৬১ টাকা ১০ পয়সা।
মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ পঞ্চম স্থানে রয়েছে দেশ গার্মেন্টস। আজ এই প্রতিষ্ঠানের শেয়ারের দাম বেড়েছে ৬ দশমিক শূন্য ৩ শতাংশ। বৃহস্পতিবার দিন শেষে এই শেয়ারের দাম ছিল ১০৯ টাকা ৫০ পয়সা। আজ দাম বেড়ে হয়েছে ১১৬ টাকা ১০ পয়সা।