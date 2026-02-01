শেয়ারবাজার

স্কয়ার ফার্মার ব্যবসা বেড়েছে ৫৬৬ কোটি টাকার

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা

২০২৫–২৬ অর্থবছরের প্রথম ৬ মাসে ৪ হাজার ৩৩৮ কোটি টাকার ব্যবসা করেছে দেশের শীর্ষস্থানীয় ওষুধ কোম্পানি স্বয়ার ফার্মাসিউটিক্যালস। তাতে গত অর্থবছরের (২০২৪–২৫) একই সময়ের তুলনায় কোম্পানিটির ব্যবসা বেড়েছে ৫৬৬ কোটি টাকার বা প্রায় ১৫ শতাংশ। গত অর্থবছরের প্রথম ৬ মাসে (জুলাই–ডিসেম্বর) কোম্পানিটি ব্যবসা করেছিল ৩ হাজার ৭৭২ কোটি টাকার। কোম্পানিটির অর্ধবার্ষিক আর্থিক প্রতিবেদন থেকে এ তথ্য পাওয়া গেছে।

শেয়ারবাজারে তালিকাভুক্ত কোম্পানি হিসেবে আজ রোববার স্কয়ার ফার্মা চলতি অর্থবছরের জুলাই–ডিসেম্বর তথা অর্ধবার্ষিক আর্থিক প্রতিবেদনের গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন তথ্য দেশের দুই স্টক এক্সচেঞ্জের মাধ্যমে বিনিয়োগকারীদের জানিয়েছে। তার আগে গত বৃহস্পতিবার কোম্পানিটির পরিচালনা পর্ষদের সভায় এই আর্থিক প্রতিবেদন অনুমোদন করা হয়।

আর্থিক প্রতিবেদনের তথ্য অনুযায়ী, স্কয়ার ফার্মা চলতি অর্থবছরের প্রথম ৬ মাসে সব ধরনের খরচ ও কর বাদ দেওয়ার পর ১ হাজার ৪৬৮ কোটি টাকা মুনাফা করেছে। গত অর্থবছরের একই সময়ে যার পরিমাণ ছিল ১ হাজার ২৭০ কোটি টাকা। সেই হিসাবে এক বছরের ব্যবধানে কোম্পানিটির মুনাফা বেড়েছে ১৯৮ কোটি টাকা বা প্রায় ১৬ শতাংশ।

স্কয়ার ফার্মার গত ১০ বছরের আর্থিক প্রতিবেদন বিশ্লেষণে দেখা যায়, এই ১০ বছরের মধ্যে অর্থবছরের প্রথম ছয় মাসের বিবেচনায় এ নিয়ে দুবার কোম্পানিটি ৪ হাজার কোটি টাকার ব্যবসা করেছে। এর মধ্যে চলতি অর্থবছরের প্রথম ৬ মাসেই সর্বোচ্চ পরিমাণ ব্যবসা করেছে। এর আগে ২০২২–২৩ অর্থবছরের প্রথম ৬ মাসে কোম্পানিটি ৪ হাজার ৩০৫ কোটি টাকার ব্যবসা করেছিল। আর ২০১৫–১৬ অর্থবছরের প্রথম ৬ মাসে কোম্পানিটি ব্যবসা করেছিল ১ হাজার ৭৮৭ কোটি টাকা। সেই হিসাবে গত ১০ বছরের মধ্যে কোম্পানিটির ব্যবসা বেড়ে আড়াই গুণ হয়ে গেছে। আর একই সময়ের ব্যবধানে কোম্পানিটির মুনাফা বেড়ে প্রায় ৪ গুণ হয়েছে।

আর্থিক প্রতিবেদনের তথ্য অনুযায়ী, ২০১৫–১৬ অর্থবছরের প্রথম ৬ মাসে কোম্পানিটি কর–পরবর্তী মুনাফা করেছিল ৩৮৫ কোটি টাকা। চলতি অর্থবছরের প্রথম ৬ মাসে সেই মুনাফা দাঁড়িয়েছে ১ হাজার ৪৬৮ কোটি টাকায়। অর্থাৎ ধারাবাহিকভাবে কোম্পানিটির ব্যবসা যেমন বেড়েছে, তেমনি বেড়েছে মুনাফাও।

এদিকে মুনাফা বৃদ্ধির খবরেও আজ শেয়ারবাজারে দিনের লেনদেনের শুরুতে কোম্পানিটির শেয়ারের দামে তার কোনো ইতিবাচক প্রভাব দেখা যায়নি। প্রধান শেয়ারবাজার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে (ডিএসই) আজ লেনদেনের প্রথম পৌনে ২ ঘণ্টায় (পৌনে ১২টা) কোম্পানিটির প্রতিটি শেয়ারের দাম ৪০ পয়সা কমে দাঁড়িয়েছে ২১৮ টাকা ৫০ পয়সায়। যদিও তার আগে গত কয়েক দিনে কোম্পানিটির শেয়ারের দাম বেশ খানিকটা বেড়েছে। এক মাসের ব্যবধানে এটির শেয়ারের বাজারমূল্য বেড়েছে ২০ টাকা বা ১০ শতাংশের বেশি। গত ৪ জানুয়ারি এটির শেয়ারের বাজারমূল্য ছিল ১৯৮ টাকা।

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
শেয়ারবাজার থেকে আরও পড়ুন