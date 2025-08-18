শেয়ারের মূল্যবৃদ্ধিতে শীর্ষ পাঁচ কোম্পানি

আজ সোমবার চলতি সপ্তাহের দ্বিতীয় কার্যদিবস। শেয়ারবাজারের লেনদেন শেষ হয়েছে। কয়েক দিন ধরেই ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে লেনদেনে ঊর্ধ্বগতি দেখা যাচ্ছে। আজ লেনদেন ৯০০ কোটি টাকা ছাড়িয়েছে। আজ লেনদেন হয়েছে ৯৭৫ দশমিক ৮৫ কোটি টাকার। আজ ঢাকার শেয়ারবাজারের তিনটি সূচকই ছিল ঊর্ধ্বমুখী।
আজ দাম বেড়েছে ২৪২টি কোম্পানির শেয়ারের। কমেছে ৯৪টি কোম্পানির শেয়ারের দাম। সেই সঙ্গে অপরিবর্তিত আছে ৬৪টি কোম্পানির শেয়ারের দাম। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের (ডিএসই) তথ্য অনুসারে, আজ ঢাকার শেয়ারবাজারে মূল্যবৃদ্ধির শীর্ষে আছে সোনালি পেপার।
আজ মূল্যবৃদ্ধির শীর্ষে আছে সোনালি পেপার। আজ এই শেয়ারের দাম বেড়েছে ৯ দশমিক ৯৭ শতাংশ বা ১৮ দশমিক ৭০ টাকা। গতকাল রোববার এই কোম্পানির শেয়ারের দাম ছিল ১৮৭ দশমিক ৫ টাকা; আজ দিন শেষে দাম বেড়ে হয়েছে ২০৬ দশমিক ২০ টাকা।
মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ দ্বিতীয় স্থানে আছে এসিআই ফরমুলেশনস। আজ এই কোম্পানির শেয়ারের দাম বেড়েছে ৯ দশমিক ৯৪ শতাংশ বা ১৩ দশমিক ৮০ টাকা। গতকাল রোববার এই কোম্পানির শেয়ারের দাম ছিল ১৩৮ দশমিক ৭০ টাকা; আজ দিন শেষে দাম বেড়ে হয়েছে ১৫২ দশমিক ৫০ টাকা।
মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ তৃতীয় স্থানে থাকা বিডি অটোকারসের শেয়ারের দাম বেড়েছে ৯ দশমিক ৯২ শতাংশ বা ১২ টাকা। গতকাল রোববার দিন শেষে কোম্পানিটির শেয়ারের দাম ছিল ১২০ দশমিক ৯০ টাকা; আজ দাম বেড়ে হয়েছে ১৩২ দশমিক ৯০ টাকা।
মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ চতুর্থ স্থানে আছে ইনফরমেশন সার্ভিসেস। আজ এই কোম্পানির শেয়ারের দাম বেড়েছে ৯ দশমিক ৮৫ শতাংশ বা ৪ দশমিক ৯ টাকা। গত রোববার দিন শেষে কোম্পানিটির শেয়ারের দাম ছিল ৪৯ দশমিক ৭ টাকা; আজ দাম বেড়ে হয়েছে ৫৪ দশমিক ৬ টাকা।
মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ পঞ্চম স্থানে থাকা টেকনো ড্রাগের শেয়ারের দাম বেড়েছে ৯ দশমিক ৮৪ শতাংশ বা ৩ দশমিক ১০ টাকা। গত রোববার দিন শেষে কোম্পানিটির শেয়ারের দাম ছিল ৩১ দশমিক ৫০ টাকা; আজ দাম বেড়ে হয়েছে ৩৪ দশমিক ৬০ টাকা।