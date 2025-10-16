শেয়ারের মূল্যবৃদ্ধির শীর্ষে পিপলস ইনস্যুরেন্স

সপ্তাহের শেষ দিন আজ বৃহস্পতিবার দেশের প্রধান শেয়ারবাজার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের (ডিএসই) লেনদেন কমলেও সূচক বেড়েছে। আজ প্রধান সূচক ডিএসইএক্সসহ তিনটি সূচকের মধ্যে দুটি সূচক বেড়েছে; কমেছে একটি।
আজও ডিএসইর লেনদেন ছিল ৪০০ কোটি টাকার ঘরে। আজ লেনদেন হয়েছে মোট ৪৪৪ দশমিক ৫০ কোটি টাকার। গতকাল বুধবার লেনদেন হয়েছে ৪৮৭ দশমিক ৬২ কোটি টাকার।
আজ লেনদেন শেষে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের সূচক ডিএসইএক্স বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৫ হাজার ১১৯ দশমিক ৪১ পয়েন্টে। গত দিনের তুলনায় সূচকটি বেড়েছে ২ দশমিক ৯০ পয়েন্ট বা শূন্য দশমিক ০৫ শতাংশ। ডিএসইএস নেমেছে ১ হাজার ৮৬ দশমিক ২৯ পয়েন্টে। আজ কমেছে ৫ দশমিক ০৪ পয়েন্ট বা শূন্য দশমিক ৪৬ শতাংশ। এ ছাড়া শীর্ষ ৩০টি কোম্পানি নিয়ে গঠিত ডিএস৩০ সূচকের মান বেড়ে হয়েছে ১ হাজার ৯৬৭ দশমিক শূন্য ৯১ পয়েন্ট। সূচকটি বেড়েছে শূন্য দশমিক ৮৬ পয়েন্ট বা শূন্য দশমিক ০৪ শতাংশ।
আজ দিন শেষে দাম বেড়েছে ১৫৪টি কোম্পানির শেয়ারের। দাম কমেছে ১৭৯টি কোম্পানির এবং অপরিবর্তিত আছে ৬৫টি কোম্পানির। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটের তথ্য অনুসারে, আজ ঢাকার শেয়ারবাজারে মূল্যবৃদ্ধির শীর্ষে আছে পিপলস ইনস্যুরেন্স।
মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে গতকালের মতো আজও প্রথম স্থানে আছে পিপলস ইনস্যুরেন্স। গতকাল এই কোম্পানির শেয়ারের দাম ছিল ৩৭ দশমিক ১০ টাকা। আজ দাম বেড়ে হয়েছে ৪০ টাকা। অর্থাৎ দাম বেড়েছে ৭ দশমিক ৮১ শতাংশ।
ডিএসইর ওয়েবসাইটের তথ্য অনুসারে, মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ দ্বিতীয় স্থানে আছে ডমিনেজ। গতকাল এই শেয়ারের দাম ছিল ২০ দশমিক ৫০ টাকা। আজ দাম বেড়ে হয়েছে ২২ দশমিক ১০ টাকা। আজ দাম বেড়েছে ৭ দশমিক ৮০ শতাংশ।
মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ তৃতীয় স্থানে আছে রিলায়েন্স ইন্স্যুরেন্স মিউচুয়াল ফান্ড। গতকাল শেয়ারটির দাম ছিল ১৬ দশমিক ৭০ টাকা। আজ দাম বেড়ে হয়েছে ১৭ দশমিক ৭০ টাকা। অর্থাৎ দাম বেড়েছে ৫ দশমিক ৯৮ শতাংশ।
মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ চতুর্থ স্থানে আছে বিজিআইসি। আজ এই শেয়ারের দাম বেড়েছে ৫ দশমিক ৮৯ শতাংশ। গতকাল এই কোম্পানির শেয়ারের দাম ছিল ৩৩ দশমিক ৯০ টাকা। আজ দিন শেষে দাম বেড়ে হয়েছে ৩৫ দশমিক ৯০ টাকা।
মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ পঞ্চম স্থানে থাকা প্রগতি লাইফের শেয়ারের দাম বেড়েছে ৫ দশমিক ৩৬ শতাংশ। গতকাল দিন শেষে এই শেয়ারের দাম ছিল ২৫৯ দশমিক ৩০ টাকা। আজ দাম বেড়ে হয়েছে ২৭৩ দশমিক ২০ টাকা।