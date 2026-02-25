আজ মূল্যবৃদ্ধির শীর্ষে কে অ্যান্ড কিউ

আজ বুধবার সপ্তাহের চতুর্থ দিন ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে (ডিএসই) সূচক বাড়লেও লেনদেন কমেছে। তিনটি সূচকের মধ্যে তিনটিরই উত্থান হয়েছে। আজ লেনদেন হয়েছে ৫৬৫ কোটি ৪৭ লাখ টাকার। গতকাল লেনদেন হয়েছে ৮২৪ কোটি ৮৯ লাখ টাকার।
আজ দিন শেষে ঢাকার শেয়ারবাজারের প্রধান সূচক ডিএসইএক্স বেড়ে হয়েছে ৫ হাজার ৫৫৪ দশমিক ৮২ পয়েন্ট। আগের কর্মদিবসের তুলনায় সূচকটি বেড়েছে ১২ দশমিক ৪৬ পয়েন্ট বা শূন্য দশমিক ২২ শতাংশ। দ্বিতীয় সূচক ডিএসইএস কমে হয়েছে ১ হাজার ১০৫ দশমিক ৯৪ পয়েন্ট। আজ এই সূচক ৪ দশমিক ৭৪ পয়েন্ট বা শূন্য দশমিক ৪৩ শতাংশ কমেছে। শীর্ষ ৩০টি কোম্পানি নিয়ে গঠিত ডিএস৩০ সূচক বেড়ে হয়েছে ২ হাজার ১৫১ দশমিক ৮৫ পয়েন্ট। সূচকটি বেড়েছে ৮ দশমিক ২৭ পয়েন্ট বা শূন্য দশমিক ৩৮ শতাংশ।
আজ দিন শেষে দাম বেড়েছে ১৫৪টি কোম্পানির শেয়ারের। দাম কমেছে ১৬৭ টি কোম্পানির শেয়ারের। অপরিবর্তিত আছে ৭২টি কোম্পানির। দেখে নেওয়া যাক, আজ মূল্যবৃদ্ধির শীর্ষে আছে কোন কোম্পানিগুলো।
মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ প্রথম স্থানে আছে কে অ্যান্ড কিউ। গতকাল এই শেয়ারের দাম ছিল ৪৬৮ টাকা ৪০ পয়সা। আজ এই কোম্পানির শেয়ারের দাম বেড়ে হয়েছে ৫০৩ টাকা ৯০ পয়সা। আজ দাম বেড়েছে ৭ দশমিক ৫৭ শতাংশ।
মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ দ্বিতীয় স্থানে আছে এমএইচএসএমএল। গতকাল এই শেয়ারের দাম ছিল ১৮ টাকা ৬০ পয়সা। আজ এর দাম বেড়ে হয়েছে ১৯ টাকা ৬০ পয়সা। আজ দাম বেড়েছে ৫ দশমিক ৩৭ শতাংশ।
মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ তৃতীয় স্থানে আছে জিকিউ বলপেন। আজ এই শেয়ারের দাম বেড়েছে ৫ দশমিক ২৯ শতাংশ। গত কার্যদিবসে দাম ছিল ৫০৬ টাকা ৪০ পয়সা। আজ দিন শেষে দাম বেড়ে হয়েছে ৫৩৩ টাকা ২০ পয়সা।
মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ চতুর্থ স্থানে আছে ন্যাশনাল টিউবস। আজ এই শেয়ারের দাম বেড়েছে ৪ দশমিক ৭৫ শতাংশ। গত কার্যদিবসে এই শেয়ারের দাম ছিল ৬১ টাকা। আজ দিন শেষে দাম বেড়ে হয়েছে ৬৩ টাকা ৯০ পয়সা।
মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ পঞ্চম স্থানে আছে প্যারামাউন্ট টেক্সটাইল। আজ এই শেয়ারের দাম বেড়েছে ৪ দশমিক ৫২ শতাংশ। গত কার্যদিবসে এই ইউনিটের দাম ছিল ৫৩ টাকা। আজ দাম বেড়ে হয়েছে ৫৫ টাকা ৪০ পয়সা।