৫ পয়েন্টে আজকের দিন শেষের শেয়ারবাজার

৫ পয়েন্টে আজকের দিন শেষের শেয়ারবাজার
প্রধান শেয়ারবাজার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের (ডিএসই) প্রধান সূচক ডিএসইএক্স ২ পয়েন্ট বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৪ হাজার ৯৪২ পয়েন্টে। দিন শেষে ঢাকার বাজারে লেনদেনের পরিমাণ ছিল ৩৫২ কোটি টাকা, যা আগের দিনের চেয়ে ৬০ কোটি টাকা কম।
শেয়ারবাজারের আজ লেনদেন শুরু হয়েছিল সূচকের পতন দিয়ে। দিন শেষে অবশ্য সূচকটি সামান্য বেড়ে লেনদেন শেষ হয়। পাঁচ পয়েন্টে জেনে নিন আজকের শেয়ারবাজারের গুরুত্বপূর্ণ তথ্য।
১. প্রধান শেয়ারবাজার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে (ডিএসই) আজ সোমবার সূচকের পতন থামিয়েছে ইসলামী ব্যাংক, পূবালী ব্যাংক ও স্কয়ার ফার্মা মিলে। এই তিন কোম্পানির শেয়ারের মূল্যবৃদ্ধিতে ডিএসইর প্রধান সূচক ডিএসইএক্স ১৬ পয়েন্টের বেশি বেড়েছে।
২. সূচক বাড়লেও লেনদেন কমেছে। কারণ, বাজারে বিনিয়োগকারীদের অংশগ্রহণ ছিল কম। দিনের শুরুতে দরপতন হওয়ায় অধিকাংশ বিনিয়োগকারী নিষ্ক্রিয় ছিলেন।
৩. আগের দিনের মতো আজও ঢাকার বাজারে লেনদেনের শীর্ষে ছিল ওরিয়ন ইনফিউশন।
৪. ঢাকার বাজারের লেনদেনের ১০ শতাংশই ছিল দুই কোম্পানির। এর একটি ওরিয়ন ইনফিউশন ও অন্যটি সিটি ব্যাংক।
৫. মূল্যবৃদ্ধির শীর্ষে ছিল বিমা খাতের দুই কোম্পানি। কোম্পানি দুটি হলো চার্টার্ড লাইফ ইনস্যুরেন্স ও ক্রিস্টাল ইনস্যুরেন্স। ঢাকার বাজারে আজ বিমা খাতের বেশির ভাগ কোম্পানির শেয়ারের দাম বেড়েছে।