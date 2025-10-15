শেয়ারের মূল্যবৃদ্ধির শীর্ষে পিপলস ইনস্যুরেন্স

সপ্তাহের চতুর্থ দিন আজ বুধবার দেশের প্রধান শেয়ারবাজার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের (ডিএসই) লেনদেন কিছুটা বাড়লেও সূচক কমেছে। আজ প্রধান সূচক ডিএসইএক্সসহ তিনটি সূচকেরই পতন হয়েছে।
আজ ডিএসইর লেনদেন কমে ৪০০ কোটি টাকার ঘরে নেমে এসেছে। আজ লেনদেন হয়েছে মোট ৪৮৭ দশমিক ৬২ কোটি টাকার। গতকাল মঙ্গলবার লেনদেন হয়েছে ৬০৬ দশমিক ৪২ কোটি টাকার।
আজ লেনদেন শেষে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের সূচক ডিএসইএক্স কমে দাঁড়িয়েছে ৫ হাজার ১১৬ দশমিক ৫১ পয়েন্টে। গত দিনের তুলনায় সূচকটি কমেছে ৮০ দশমিক ৭৫ পয়েন্ট বা ১ দশমিক ৫৫ শতাংশ। ডিএসইএস নেমেছে ১ হাজার ৯১ দশমিক ৩৩ পয়েন্টে। আজ কমেছে ২০ দশমিক ২৮ পয়েন্ট বা ১ দশমিক ৮২ শতাংশ। এ ছাড়া শীর্ষ ৩০টি কোম্পানি নিয়ে গঠিত ডিএস৩০ সূচকের মান কমে হয়েছে ১ হাজার ৯৬৭ দশমিক শূন্য ৫ পয়েন্ট। সূচকটি কমেছে ২৮ দশমিক ৫৯ পয়েন্ট বা ১ দশমিক ৪৩ শতাংশ।
আজ দিন শেষে দাম বেড়েছে ৩৩টি কোম্পানির শেয়ারের। দাম কমেছে ৩২৮টি কোম্পানির এবং অপরিবর্তিত আছে ৩৫টি কোম্পানির। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটের তথ্য অনুসারে, আজ ঢাকার শেয়ারবাজারে মূল্যবৃদ্ধির শীর্ষে আছে পিপলস ইনস্যুরেন্স।
মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ প্রথম স্থানে আছে পিপলস ইনস্যুরেন্স। গতকাল এই কোম্পানির শেয়ারের দাম ছিল ৩৫ দশমিক ৫০ টাকা। আজ দাম বেড়ে হয়েছে ৩৭ দশমিক ১০ টাকা। অর্থাৎ দাম বেড়েছে ৪ দশমিক ৫০ শতাংশ।
ডিএসইর ওয়েবসাইটের তথ্য অনুসারে, মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ দ্বিতীয় স্থানে আছে ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক। গতকাল এই শেয়ারের দাম ছিল ২ দশমিক ৮০ টাকা। আজ দাম বেড়ে হয়েছে ২ দশমিক ৯০ টাকা। আজ দাম বেড়েছে ৩ দশমিক ৫৭ শতাংশ।
মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ তৃতীয় স্থানে আছে আইসিবি সেকেন্ড মিউচুয়াল ফান্ড। গতকাল শেয়ারটির দাম ছিল ৫ দশমিক ৭০ টাকা। আজ দাম বেড়ে হয়েছে ৫ দশমিক ৯০ টাকা। অর্থাৎ দাম বেড়েছে ৩ দশমিক ৫০ শতাংশ।
মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ চতুর্থ স্থানে আছে এক্সিম ব্যাংক। আজ এই শেয়ারের দাম বেড়েছে ২ দশমিক ৬৩ শতাংশ। গতকাল এই কোম্পানির শেয়ারের দাম ছিল ৩ দশমিক ৮০ টাকা। আজ দিন শেষে দাম বেড়ে হয়েছে ৩ দশমিক ৯০ টাকা।
মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ পঞ্চম স্থানে থাকা সেনা ইনস্যুরেন্সের শেয়ারের দাম বেড়েছে ২ দশমিক ৫২ শতাংশ। গতকাল দিন শেষে এই শেয়ারের দাম ছিল ৫৯ দশমিক ৫০ টাকা। আজ দাম বেড়ে হয়েছে ৬১ টাকা।