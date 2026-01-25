শেয়ারবাজার

আজ দাম কমার শীর্ষে ফ্যামিলি টেক্স

বাণিজ্য ডেস্ক

আজ রোববার সপ্তাহের প্রথম কার্যদিবসে দেশের প্রধান শেয়ারবাজার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে (ডিএসই) লেনদেন ও সূচক উভয়ই কমেছে। প্রধান সূচক ডিএসইএক্সসহ তিনটি সূচকই ছিল নিম্নমুখী।

আজ ডিএসইতে লেনদেন হয়েছে ৫২৬ কোটি ৫০ লাখ টাকার। গত বৃহস্পতিবার লেনদেন হয়েছে ৫৩৬ কোটি ১২ লাখ টাকার, বুধবার লেনদেন হয়েছিল ৬০৫ কোটি ৬০ লাখ টাকার।

আজ লেনদেন শেষে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের প্রধান সূচক ডিএসইএক্স কমে হয়েছে ৫ হাজার ৭২ দশমিক ১৪ পয়েন্ট। গতকালের তুলনায় সূচকটি কমেছে ২৭ দশমিক ৪৬ পয়েন্ট বা শূন্য দশমিক ৫৩ শতাংশ। দ্বিতীয় সূচক ডিএসইএস কমে হয়েছে ১ হাজার ১৭ দশমিক ৬৬ পয়েন্ট। আজ এই সূচক ৭ দশমিক ৭৬ পয়েন্ট বা শূন্য দশমিক ৭৫ শতাংশ কমেছে। শীর্ষ ৩০টি কোম্পানি নিয়ে গঠিত ডিএস৩০ সূচক কমে হয়েছে ১ হাজার ৯৪৭ দশমিক ৮১ পয়েন্ট। সূচকটি কমেছে ১৫ দশমিক ০৬ পয়েন্ট বা শূন্য দশমিক শূন্য ৭৬ শতাংশ।

আজ দিন শেষে দাম বেড়েছে ১০৭টি কোম্পানির শেয়ারের। পাশাপাশি দাম কমেছে ২২৫টির ও অপরিবর্তিত আছে ৬০টি কোম্পানির শেয়ারের। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটের তথ্য অনুসারে, আজ মূল্যহ্রাসের শীর্ষে আছে ফ্যামিলি টেক্স।

মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ শীর্ষে আছে ফ্যামিলি টেক্স। আজ এই শেয়ারের দাম কমেছে ৮ দশমিক ৩৩ শতাংশ। গত বৃহস্পতিবার এই শেয়ারের দাম ছিল ১ টাকা ২০ পয়সা, আজ দাম কমে হয়েছে ১ টাকা ১০ পয়সা।

মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ দ্বিতীয় স্থানে আছে ম্যাকসন্স স্পিনিং। আজ এই শেয়ারের দাম কমেছে ৬ দশমিক ৩৮ শতাংশ। গত কার্যদিবসে এই শেয়ারের দাম ছিল ৪ টাকা ৭০ পয়সা, আজ দাম কমে হয়েছে ৪ টাকা ৪০ পয়সা।

মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ তৃতীয় স্থানে আছে নিউ লাইন ক্লথিং লিমিটেড। আজ এই শেয়ারের দাম কমেছে ৫ দশমিক ২৬ শতাংশ। গত বৃহস্পতিবার এই শেয়ারের দাম ছিল ৩  টাকা ৮০ পয়সা। আজ দাম কমে হয়েছে ৩ টাকা ৬০ পয়সা।

মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ চতুর্থ স্থানে আছে তাল্লু স্পিনিং। আজ এই শেয়ারের দাম কমেছে ৫ দশমিক ১৯ শতাংশ। গত বৃহস্পতিবার এই কোম্পানির শেয়ারের দাম ছিল ৭ টাকা ৭০ পয়সা। আজ দাম কমে হয়েছে ৭ টাকা ৩০ পয়সা।

মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ পঞ্চম স্থানে আছে ইসলামিক ফাইন্যান্স। আজ এই শেয়ারের দাম কমেছে ৫ দশমিক ০৫ শতাংশ। গত বৃহস্পতিবার এই শেয়ারের দাম ছিল ৯ টাকা ৯০ পয়সা, আজ দিন শেষে কোম্পানিটির শেয়ারের দাম কমে হয়েছে ৯ টাকা ৪০ পয়সা।

