আজ মূল্যবৃদ্ধির শীর্ষে মীর আকতার

আজ সোমবার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে (ডিএসই) লেনদেন শেষ হয়েছে। আজ লেনদেন ও সূচক—উভয়ই কমেছে। আজ লেনদেন হয়েছে ৭৯৩ কোটি ৪২ লাখ টাকার। গতকাল লেনদেন হয়েছে ৮৩৭ কোটি ১০ লাখ টাকার।
আজ দিন শেষে ঢাকার শেয়ারবাজারের প্রধান সূচক ডিএসইএক্স কমে হয়েছে ৫ হাজার ২৩০ দশমিক ৩৬ পয়েন্ট। আগের কর্মদিবসের তুলনায় সূচকটি কমেছে ৪১ দশমিক ০৩ পয়েন্ট বা শূন্য দশমিক ৭৭ শতাংশ। দ্বিতীয় সূচক ডিএসইএস কমে হয়েছে ১ হাজার ৫৭ দশমিক ৯৯ পয়েন্ট। আজ এই সূচক ৩ দশমিক ০৮ পয়েন্ট বা শূন্য দশমিক ২৯ শতাংশ কমেছে। শীর্ষ ৩০টি কোম্পানি নিয়ে গঠিত ডিএস৩০ সূচক কমে হয়েছে ১ হাজার ৯৮১ দশমিক ০৪ পয়েন্ট। সূচকটি কমেছে ২১ দশমিক ৩০ পয়েন্ট বা ১ দশমিক ০৬ শতাংশ।
আজ দিন শেষে দাম বেড়েছে ১২৩টি কোম্পানির শেয়ারের। কমেছে ২১৩টির ও অপরিবর্তিত আছে ৫৪টি কোম্পানির শেয়ারের দাম। দেখে নেওয়া যাক, আজ মূল্যবৃদ্ধির শীর্ষে আছে কোন কোম্পানিগুলো।
মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ প্রথম স্থানে আছে মীর আকতার। গত কার্যদিবসে এই শেয়ারের দাম ছিল ২৮ টাকা ৫০ পয়সা। আজ এই শেয়ারের দাম বেড়ে হয়েছে ৩১ টাকা ৩০ পয়সা। আজ দাম বেড়েছে ৯ দশমিক ৮২ শতাংশ।
মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ দ্বিতীয় স্থানে আছে ফিনিক্স ফিন্যান্স ফার্স্ট মিউচুয়াল ফান্ড। গত কার্যদিবসে এই ইউনিটের দাম ছিল ৫ টাকা ৮০ পয়সা। আজ দাম বেড়ে হয়েছে ৬ টাকা ৩০ পয়সা। আজ দাম বেড়েছে ৮ দশমিক ৬২ শতাংশ।
মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ তৃতীয় স্থানে আছে এক্সিম ফার্স্ট। আজ এই ইউনিটের দাম বেড়েছে ৮ দশমিক ১০ শতাংশ। গত কার্যদিবসে এর দাম ছিল ৩ টাকা ৭০ পয়সা। আজ দিন শেষে দাম বেড়ে হয়েছে ৪ টাকা।
মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ চতুর্থ স্থানে আছে ফার কেমিক্যাল। আজ এই শেয়ারের দাম বেড়েছে ৬ দশমিক ৮৩ শতাংশ। গত কার্যদিবসে এর দাম ছিল ১৬ টাকা ১০ পয়সা। আজ দিন শেষে দাম বেড়ে হয়েছে ১৭ টাকা ২০ পয়সা।
মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ পঞ্চম স্থানে আছে প্রাইম ফিন্যান্স ফার্স্ট মিউচুয়াল। আজ এই ইউনিটের দাম বেড়েছে ৬ দশমিক ১৭ শতাংশ। গত কার্যদিবসে এর দাম ছিল ১৭ টাকা ৮০ পয়সা। আজ দিন শেষে দাম বেড়ে হয়েছে ১৮ টাকা ৯০ পয়সা।