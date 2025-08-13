শেয়ারের মূল্যবৃদ্ধিতে শীর্ষ পাঁচ কোম্পানি

শেয়ারের মূল্যবৃদ্ধিতে শীর্ষ পাঁচ কোম্পানি
আজ বুধবার চলতি সপ্তাহের চতুর্থ কার্যদিবস। শেয়ারবাজারের লেনদেন শেষ হয়েছে। কয়েক দিন ধরেই ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের লেনদেনে ঊর্ধ্বগতি দেখা যাচ্ছে। গতকাল মঙ্গলবারের তুলনায় আজ লেনদেন বেড়েছে। আজ লেনদেন হয়েছে ৭০৪ দশমিক ৮৮ কোটি টাকার। আজ ঢাকার শেয়ারবাজারের তিনটি সূচকের মধ্যে দুটি সূচকই ছিল নিম্নমুখী।
আজ দাম বেড়েছে ১২১টি কোম্পানির শেয়ারের। দাম কমেছে ২০৩টি কোম্পানির শেয়ারের। সেই সঙ্গে অপরিবর্তিত আছে ৭৪টি কোম্পানির শেয়ার। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের (ডিএসই) তথ্য অনুসারে, আজ ঢাকার শেয়ারবাজারে মূল্যবৃদ্ধির শীর্ষে আছে জেমিনি সি।
জেমিনি সি
আজ মূল্যবৃদ্ধির শীর্ষে আছে জেমিনি সি। আজ এই শেয়ারের দাম বেড়েছে ৯ দশমিক ৯৯ শতাংশ বা ১৩ দশমিক ৭ টাকা। গতকাল এই কোম্পানির শেয়ারের দাম ছিল ১৫৭ দশমিক ১ টাকা; আজ দিন শেষে দাম বেড়ে হয়েছে ১৭২ দশমিক ৮ টাকা।
লিগ্যাসি ফুটওয়্যার
মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ দ্বিতীয় স্থানে আছে লিগ্যাসি ফুটওয়্যার। আজ এই কোম্পানির শেয়ারের দাম বেড়েছে ৯ দশমিক ৭২ শতাংশ বা ৬ টাকা। গতকাল এই কোম্পানির শেয়ারের দাম ছিল ৬১ দশমিক ৭ টাকা; আজ দিন শেষে দাম বেড়ে হয়েছে ৬৭ দশমিক ৭ টাকা।
ওরিয়ন ইনফিউশন
মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ তৃতীয় স্থানে থাকা ওরিয়ন ইনফিউশনের শেয়ারের দাম বেড়েছে ৮ দশমিক ৫০ শতাংশ বা ৩৫ দশমিক ২ টাকা। গতকাল দিন শেষে কোম্পানিটির শেয়ারের দাম ছিল ৪১৩ দশমিক ৮ টাকা; আজ দাম বেড়ে হয়েছে ৪৪৯ টাকা।
সিভিও পেট্রোকেমিক্যাল
মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ চতুর্থ স্থানে আছে সিভিও পেট্রোকেমিক্যাল। আজ এই কোম্পানির শেয়ারের দাম বেড়েছে ৭ দশমিক ৬২ শতাংশ বা ১০ দশমিক ৮ টাকা। গতকাল দিন শেষে কোম্পানিটির শেয়ারের দাম ছিল ১৪১ দশমিক ৭০ টাকা; আজ দাম বেড়ে হয়েছে ১৫২ দশমিক ৫০ টাকা।
সোনালী আঁশ
মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ পঞ্চম স্থানে থাকা সোনালী আঁশ ইন্ডাস্ট্রিজের শেয়ারের দাম বেড়েছে ৬ দশমিক ৬৩ শতাংশ বা ১৩ দশমিক ৪০ টাকা। গতকাল দিন শেষে কোম্পানিটির শেয়ারের দাম ছিল ২০১ দশমিক ৯ টাকা; আজ দাম বেড়ে হয়েছে ২১৫ দশমিক ৩০ টাকা।