আজ শেয়ারের মূল্যবৃদ্ধির শীর্ষে এমএল ডাইং

সপ্তাহের তৃতীয় কার্যদিবস আজ মঙ্গলবার দেশের প্রধান শেয়ারবাজার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে (ডিএসই) লেনদেন ও সূচক বেড়েছে। প্রধান সূচক ডিএসইএক্সসহ তিনটি সূচকই ছিল ঊর্ধ্বমুখী।
আজ ডিএসইতে লেনদেন হয়েছে ৪৭৫ কোটি ৫৩ লাখ টাকার শেয়ার। গতকাল সোমবার হয়েছে ৩৪৮ কোটি ৫ লাখ টাকার শেয়ার। রোববার লেনদেন হয়েছে ২৯৮ কোটি ১০ লাখ টাকার। অর্থাৎ প্রতিদিনই লেনদেন বেড়েছে।
আজ লেনদেন শেষে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের প্রধান সূচক ডিএসইএক্স বেড়ে হয়েছে ৪ হাজার ৮৪৬ দশমিক ৮৮ পয়েন্ট। গতকালের তুলনায় সূচকটি বেড়েছে ৭১ দশমিক ৯২ পয়েন্ট বা ১ দশমিক ৫০ শতাংশ। আরেক সূচক ডিএসইএস বেড়ে ১ হাজার অতিক্রম করেছে। আজ এই সূচক ১৭ দশমিক ২৪ পয়েন্ট বা ১ দশমিক ৫৫ শতাংশ বেড়ে ১০১৭ দশমিক ৬৬ পয়েন্ট হয়েছে। শীর্ষ ৩০টি কোম্পানি নিয়ে গঠিত ডিএস৩০ সূচক বেড়ে হয়েছে ১ হাজার ৮৮৯ দশমিক ৭৭ পয়েন্ট। সূচকটি বেড়েছে ১৯ দশমিক ৮৬ পয়েন্ট বা ১ দশমিক ০৬ শতাংশ।
আজ দিন শেষে দাম বেড়েছে ৩২০টি কোম্পানির শেয়ারের। দাম কমেছে ৩৮টির এবং অপরিবর্তিত আছে ১৯টি কোম্পানির। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটের তথ্য অনুসারে, আজ মূল্যবৃদ্ধির শীর্ষে আছে এমএল ডাইং।
মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ প্রথম স্থানে আছে এমএল ডাইং। সোমবার এই শেয়ারের দাম ছিল ৭ টাকা। আজ এই কোম্পানির শেয়ারের দাম বেড়ে হয়েছে ৭ টাকা ৭০ পয়সা। আজ দাম বেড়েছে ১০ শতাংশ।
ডিএসইর ওয়েবসাইটের তথ্য অনুসারে, মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ দ্বিতীয় স্থানে আছে রহিম টেক্সটাইল। গতকাল সোমবার এই শেয়ারের দাম ছিল ১৫৪ টাকা ৭১ পয়সা। আজ দাম বেড়ে হয়েছে ১৭০ টাকা ৯০ পয়সা। দাম বেড়েছে ৯ দশমিক ৯৭ শতাংশ।
মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ তৃতীয় স্থানে আছে ইনটেক। সোমবার এই শেয়ারের দাম ছিল ২১ টাকা ২০ পয়সা। আজ দাম বেড়ে হয়েছে ২৩ টাকা ৩০ পয়সা, অর্থাৎ আজ দাম বেড়েছে ৯ দশমিক ৯০ শতাংশ।
মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ চতুর্থ স্থানে আছে বিবিএস। আজ এই শেয়ারের দাম বেড়েছে ৯ দশমিক ৭২ শতাংশ। সোমবার এই কোম্পানির শেয়ারের দাম ছিল ৭ টাকা ২০ পয়সা। আজ দিন শেষে দাম বেড়ে হয়েছে ৭ টাকা ৯০ পয়সা।
মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ পঞ্চম স্থানে আছে বিইএস কেব্লস। আজ এই শেয়ারের দাম বেড়েছে ৯ দশমিক ৬৭ শতাংশ। সোমবার দিন শেষে এই শেয়ারের দাম ছিল ১২ টাকা ৪০ পয়সা। আজ দাম বেড়ে হয়েছে ১৩ টাকা ৬০ পয়সা।