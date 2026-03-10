আজ মূল্যবৃদ্ধির শীর্ষে প্রগতি লাইফ

আজ মঙ্গলবার সপ্তাহের তৃতীয় দিনে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে (ডিএসই) লেনদেন ও সূচক উভয়ই বেড়েছে। তিনটি সূচকের মধ্যে তিনটিরই উত্থান হয়েছে। আজ লেনদেন হয়েছে ৫৯৩ কোটি ৭৩ লাখ টাকার। গতকাল সোমবার লেনদেন হয়েছে ৪১৬ কোটি ৪ লাখ টাকার।
আজ দিন শেষে ঢাকার শেয়ারবাজারের প্রধান সূচক ডিএসইএক্স বেড়ে হয়েছে ৫ হাজার ২৮৯ দশমিক ৬৯ পয়েন্ট। আগের কর্মদিবসের তুলনায় সূচকটি বেড়েছে ১৪৮ দশমিক ২৮ পয়েন্ট বা ২ দশমিক ৮৮ শতাংশ। দ্বিতীয় সূচক ডিএসইএস বেড়ে হয়েছে ১ হাজার ৫৮ দশমিক ৩৮ পয়েন্ট। আজ এই সূচক ২৩ দশমিক ২৪ পয়েন্ট বা ২ দশমিক ২৪ শতাংশ বেড়েছে। শীর্ষ ৩০টি কোম্পানি নিয়ে গঠিত ডিএস৩০ সূচক বেড়ে হয়েছে ২ হাজার ৩৮ দশমিক ৮৩ পয়েন্ট। সূচকটি বেড়েছে ৬২ দশমিক ৯৭ পয়েন্ট বা ৩ দশমিক ১৮ শতাংশ।
আজ দিন শেষে দাম বেড়েছে ৩৩৯টি কোম্পানির শেয়ারের। দাম কমেছে ১৩টির এবং অপরিবর্তিত আছে ৩৭টি কোম্পানির শেয়ারের দাম। দেখে নেওয়া যাক, আজ মূল্যবৃদ্ধির শীর্ষে আছে কোন কোম্পানিগুলো।
মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ প্রথম স্থানে আছে প্রগতি লাইফ। গতকাল এই শেয়ারের দাম ছিল ১৯১ টাকা ২০ পয়সা। আজ এই কোম্পানির শেয়ারের দাম বেড়ে হয়েছে ২১০ টাকা ৩০ পয়সা। আজ দাম বেড়েছে ৯ দশমিক ৯৮ শতাংশ।
মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ দ্বিতীয় স্থানে আছে এশিয়া ইনস্যুরেন্স। গতকাল এই শেয়ারের দাম ছিল ৩৪ টাকা ৯০ পয়সা। আজ এর দাম বেড়ে হয়েছে ৩৭ টাকা ৮০ পয়সা। আজ দাম বেড়েছে ৮ দশমিক ৩০ শতাংশ।
মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ তৃতীয় স্থানে আছে নাহি অ্যালুমিনিয়াম। আজ এই শেয়ারের দাম বেড়েছে ৮ দশমিক ২৯ শতাংশ। গত কার্যদিবসে এর দাম ছিল ১৯ টাকা ৩০ পয়সা। আজ দিন শেষে দাম বেড়ে হয়েছে ২০ টাকা ৯০ পয়সা।
মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ চতুর্থ স্থানে আছে ফার্স্ট জনতা। আজ এই ইউনিটের দাম বেড়েছে ৭ দশমিক ৬৯ শতাংশ। গত কার্যদিবসে এর দাম ছিল ২ টাকা ৬০ পয়সা। আজ দিন শেষে দাম বেড়ে হয়েছে ২ টাকা ৮০ পয়সা।
মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ পঞ্চম স্থানে আছে এশিয়া প্যাসিফিক। আজ এই শেয়ারের দাম বেড়েছে ৭ দশমিক ৪১ শতাংশ। গত কার্যদিবসে এর দাম ছিল ৩৩ টাকা ৭০ পয়সা। আজ দিন শেষে দাম বেড়ে হয়েছে ৩৬ টাকা ২০ পয়সা।