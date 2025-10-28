শেয়ারবাজার

আজ শেয়ারের মূল্যবৃদ্ধির শীর্ষে সিএপিএম বিডিবিএলএমএফ

বাণিজ্য ডেস্ক

সপ্তাহের তৃতীয় দিন আজ মঙ্গলবার দেশের প্রধান শেয়ারবাজার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের (ডিএসই) লেনদেন ও সূচক উভয়ই কমেছে। আজ প্রধান সূচক ডিএসইএক্সসহ তিনটি সূচকের মধ্যে দুটি ছিল নিম্নমুখী।

আজ ডিএসইতে ৪৫১ দশমিক ৩৭ কোটি টাকার লেনদেন হয়েছে। গতকাল সোমবার লেনদেন হয়েছিল ৩৯৪ দশমিক ১৮ কোটি টাকার। আজ লেনদেন শেষে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের সূচক ডিএসইএক্স কমে হয়েছে ৫ হাজার ৮৪ দশমিক ১২ পয়েন্ট।

গতকালের তুলনায় সূচকটি কমেছে ২ দশমিক ৭ পয়েন্ট বা শূন্য দশমিক ০৫ শতাংশ। ডিএসইএস নেমেছে ১ হাজার ৭১ দশমিক ১৫ পয়েন্টে। আজ কমেছে ১ দশমিক ৫৪ পয়েন্ট বা শূন্য দশমিক ১৪ শতাংশ। এ ছাড়া শীর্ষ ৩০টি কোম্পানি নিয়ে গঠিত ডিএস৩০ সূচক বেড়ে হয়েছে ১ হাজার ৯৭৩ দশমিক ৫৫ পয়েন্ট। সূচকটি কমেছে ৪ দশমিক ৩৫ পয়েন্ট বা শূন্য দশমিক ২২ শতাংশ।

আজ দিন শেষে দাম বেড়েছে ১৩৪টি কোম্পানির শেয়ারের। দাম কমেছে ১৯৯টি কোম্পানির এবং অপরিবর্তিত আছে ৬৬টি কোম্পানির। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটের তথ্য অনুসারে, আজ ঢাকার শেয়ারবাজারে মূল্যবৃদ্ধির শীর্ষে আছে সিএপিএম বিডিবিএলএমএফ।

সিএপিএম বিডিবিএলএমএফ

মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ প্রথম স্থানে আছে সিএপিএম বিডিবিএলএমএফ। গতকাল এই ইউনিটের দাম ছিল ৯ দশমিক ৪০ টাকা। আজ দাম বেড়ে হয়েছে ১০ দশমিক ৩০ টাকা। অর্থাৎ দাম বেড়েছে ৯ দশমিক ৫৭ শতাংশ।

বিপিপিএল

ডিএসইর ওয়েবসাইটের তথ্য অনুসারে, মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ দ্বিতীয় স্থানে আছে বিপিপিএল। গতকাল এই শেয়ারের দাম ছিল ১১ দশমিক ৯০ টাকা। আজ দাম বেড়ে হয়েছে ১৩ টাকা। বেড়েছে ৯ দশমিক ২৪ শতাংশ।

সায়হাম কটনস

মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ তৃতীয় স্থানে আছে সায়হাম কটনস। গতকাল শেয়ারটির দাম ছিল ১৬ দশমিক ১০ টাকা। আজ দাম বেড়ে হয়েছে ১৭ দশমিক ৪০ টাকা। অর্থাৎ দাম বেড়েছে ৮ দশমিক ০৭ শতাংশ।

এসপিসিএল

মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ চতুর্থ স্থানে আছে এসপিসিএল। আজ এই শেয়ারের দাম বেড়েছে ৭ দশমিক ২৫ শতাংশ। গতকাল এই কোম্পানির শেয়ারের দাম ছিল ৪০ টাকা। আজ দিন শেষে দাম বেড়ে হয়েছে ৪২ দশমিক ৯ টাকা।

আইসিবি এএমসিএল

মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ পঞ্চম স্থানে থাকা আইসিবি এএমসিএলের দাম বেড়েছে ৭ দশমিক ০১ শতাংশ। গতকাল দিন শেষে এই শেয়ারের দাম ছিল ৫ দশমিক ৭ টাকা। আজ দাম বেড়ে হয়েছে ৬ দশমিক ১০ টাকা।

