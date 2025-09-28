শেয়ারবাজার

এনভয় টেক্সটাইলের মুনাফা দ্বিগুণের বেশি, ৩০% নগদ লভ্যাংশ

বাণিজ্য ডেস্ক

৩০ জুন ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য এনভয় টেক্সটাইল ৩০ শতাংশ নগদ লভ্যাংশ দেবে। ওই বছর কোম্পানির মুনাফা দ্বিগুণের বেশি হয়েছে। এ পরিপ্রেক্ষিতে কোম্পানিটি এই লভ্যাংশ দিচ্ছে।

সেই সঙ্গে কোম্পানির বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) অনুষ্ঠিত হবে আগামী ৬ ডিসেম্বর। রেকর্ড তারিখ নির্ধারণ করা হয়েছে ২৬ অক্টোবর। এজিএম মিশ্র পদ্ধতিতে অনুষ্ঠিত হবে।

ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটে আজ রোববার এ তথ্য প্রকাশ করা হয়েছে। কোম্পানির আর্থিক প্রতিবেদন অনুযায়ী, ৩০ জুন সমাপ্ত বছরের জন্য শেয়ারপ্রতি আয় (ইপিএস) হয়েছে ৮ দশমিক ৪০ টাকা। শেয়ারপ্রতি নিট সম্পদমূল্য (এনএভি) ৫৮ দশমিক ৩২ টাকা এবং শেয়ারপ্রতি নগদ অর্থপ্রবাহ (এনওসিএফপিএস) ৪ দশমিক ৭৭ টাকা। ২০২৪ সালে যা ছিল যথাক্রমে ৩ দশমিক ৫৮ টাকা, ৫১ দশমিক ৯৩ টাকা ও ৩ দশমিক ৬৮ টাকা।

এর আগে ২০২৩-২৪ হিসাব বছরে বিনিয়োগকারীদের ২০ শতাংশ নগদ লভ্যাংশ দিয়েছে কোম্পানিটি। আলোচ্য হিসাব বছরে এনভয় টেক্সটাইলসের ইপিএস হয়েছে ৩ টাকা ৫৮ পয়সা, আগের হিসাব বছরে যা ছিল ১ টাকা ৯৫ পয়সা। ৩০ জুন ২০২৪ শেষে কোম্পানিটির এনএভিপিএস দাঁড়ায় ৫১ টাকা ৯৩ পয়সায়।

২০১২ সালে পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত এনভয় টেক্সটাইলসের অনুমোদিত মূলধন ৪৭৫ কোটি ও পরিশোধিত মূলধন ১৬৭ কোটি ৭৩ লাখ ৫০ হাজার টাকা। মোট শেয়ারসংখ্যা ১৬ কোটি ৭৭ লাখ ৩৪ হাজার ৭৬৭। এর ৬৫ দশমিক ১৮ শতাংশ রয়েছে উদ্যোক্তা পরিচালকদের কাছে। এ ছাড়া প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীদের কাছে ২৪ দশমিক ৯৫, বিদেশি বিনিয়োগকারীদের কাছে দশমিক শূন্য ৭ ও সাধারণ বিনিয়োগকারীদের হাতে বাকি ৯ দশমিক ৮০ শতাংশ শেয়ার রয়েছে।

নতুন কারখানা চালু

সম্প্রতি কোম্পানিটি যে বর্জ্য কাপড় পুনর্ব্যবহারকারী কারখানা স্থাপনের কথা জানিয়েছিল, সেই অত্যাধুনিক বর্জ্য কাপড় পুনর্ব্যবহার উপযোগীকরণ কারখানার বাণিজ্যিক কার্যক্রম পূর্ণোদ্যমে সফলভাবে শুরু হয়েছে। ডিএসইএর ওয়েবসাইটে দেওয়া পৃথক এক ঘোষণায় এ তথ্য জানানো হয়েছে।

কোম্পানিটি যে টেকসই ও চক্রাকার উৎপাদনের প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, এটি তার অন্যতম নিদর্শন। বিদ্যমান কারখানা প্রাঙ্গণে স্থাপিত এ কারখানায় দৈনিক ১২ মেট্রিক টন বর্জ্য কাপড় প্রক্রিয়াকরণের সক্ষমতা আছে।

