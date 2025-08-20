শেয়ারবাজার

যে পাঁচ কোম্পানির শেয়ারের দাম সবচেয়ে বেশি কমল

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা

আজ বুধবার চলতি সপ্তাহের চতুর্থ কার্যদিবস। শেয়ারবাজারের লেনদেন শেষ হয়েছে। কয়েক দিন ধরেই ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে (ডিএসই) লেনদেনে ঊর্ধ্বগতি দেখা যাচ্ছে। আজ লেনদেন হয়েছে ৯৫৩ দশমিক ৭৯ কোটি টাকার বেশি। আজ ঢাকার শেয়ারবাজারের তিনটি সূচকই ছিল নিম্নমুখী।

আজ দাম বেড়েছে ১২৪টি কোম্পানির শেয়ারের এবং দাম কমেছে ২২৩টি কোম্পানির শেয়ারের। সেই সঙ্গে অপরিবর্তিত আছে ৫১ কোম্পানির শেয়ারের দাম। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের তথ্য অনুসারে, আজ ঢাকার শেয়ারবাজারে মূল্যহ্রাসের শীর্ষে আছে স্ট্যান্ডার্ড সিরামিক।

স্ট্যান্ডার্ড সিরামিক

মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ প্রথম স্থানে আছে স্ট্যান্ডার্ড সিরামিক। আজ এই শেয়ারের দাম কমেছে ৭ দশমিক ৪৫ শতাংশ বা ৬ দশমিক ৯ টাকা। গতকাল মঙ্গলবার দিন শেষে এর দাম ছিল ৯৫ দশমিক ৩০ টাকা। আজ দাম কমে হয়েছে ৮৮ দশমিক ২ টাকা।

জুটি স্পিনিং

ডিএসইর ওয়েবসাইটের তথ্য অনুসারে, মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ দ্বিতীয় স্থানে আছে জুট স্পিনিং। আজ এই শেয়ারের দাম কমেছে ৬ দশমিক ৬৬ শতাংশ বা ১৬ টাকা। আজ দাম কমে হয়েছে ২২৪ দশমিক ২ টাকা। গতকাল এর দাম ছিল ২৪০ দশমিক ২ টাকা।

এক্সিম ব্যাংক

মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ তৃতীয় স্থানে আছে এক্সিম ব্যাংক। আজ এই ইউনিটের দাম কমেছে ৫ দশমিক ৮৮ শতাংশ বা ৩০ পয়সা। গতকাল দিন শেষে এই শেয়ারের দাম ছিল ৫ দশমিক ১ টাকা। আজ দিন শেষে দাম কমে হয়েছে ৪ দশমিক ৮০ টাকা।

মিথুন নিটিং

মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ চতুর্থ স্থানে আছে মিথুন নিটিং। আজ এই শেয়ারের দাম কমেছে ৫ দশমিক ৮৫ শতাংশ। গতকাল দিন শেষে এই কোম্পানির শেয়ারের দাম ছিল ২০ দশমিক ৫০ টাকা। আজ দিন শেষে দাম কমে হয়েছে ১৯ দশমিক ৩০ টাকা।

দেশ গার্মেন্টস

মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ পঞ্চম স্থানে থাকা দেশ গার্মেন্টসের শেয়ারের দাম কমেছে ৫ দশমিক ৪৭ শতাংশ বা ৭ টাকা। গতকাল দিন শেষে এই শেয়ারের দাম ছিল ১২৭ দশমিক ৮০ টাকা। আজ দিন শেষে এর দাম হয়েছে ১২০ দশমিক ৮০ টাকা।

শেয়ারবাজার থেকে আরও পড়ুন